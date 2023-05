Jurečka: Koalice dokončila jednání o konsolidačním balíčku a reformě penzí

Praha - Vládní koalice dokončila jednání o konsolidačním balíčku a reformě penzí. Novinářům to dnes odpoledne řekl vicepremiér a šéf vládních lidovců Marian Jurečka. Podle něj ústupky musely udělat všechny vládní strany. Dohodu místopředseda vlády označil za vyváženou. Jednotlivé záměry nechtěl přiblížit. Prezident Petr Pavel dnes po jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) Českému rozhlasu řekl, že balíček má mít 55 opatření. Vláda je chce spolu s reformními změnami představit ve čtvrtek.

"Teď odpoledne jsme dotáhli všechna jednání, která jsme potřebovali, abychom mohli konsolidační balíček a důchodovou reformu představit veřejnosti. Ústupky museli dělat všichni, nikdo nemůže říct, že je jednoznačný vítěz všech jednání," řekl Jurečka.

Vládním Pirátům se podle šéfa jejich poslaneckého klubu Jakuba Michálka podařilo prosadit vše, co chtěli. S výsledkem jsou spokojeni. "My si uvědomujeme, že současná situace s rekordním zadlužováním státu je výrazný problém. Hledáme jak úspory, tak nové zdroje. Důchodová reforma se udělat musí. Bude to náročné pro všechny segmenty společnosti. Věřím, že to společně zvládneme," řekl po jednání Michálek. Doufá, že změny budou pro voliče Pirátů a ostatních vládních stran přijatelné.

Podle šéfa poslaneckého klubu TOP 09 všechny strany musely dělat kompromisy. "Za TOP 09 musím říct, že jsme spokojeni... Měli jsme tlak, aby byly úspory co největší, aby se snižoval schodek, aby se snižovalo strukturální saldo. Máme výsledek a za tím musíme pevně stát," uvedl Jakob.

Koaliční debata o ozdravení veřejných financí trvala týdny. Podle vicepremiéra Jurečky se probíraly návrhy vládních stran, resortů i Národní ekonomické rady vlády (NERV). Stanjura už dříve uvedl, že by chtěl snižovat státní dotace za desítky miliard. Navrhoval sloučení dvou snížených sazeb DPH i přesun některých položek mezi sazbami. Jednalo se o rušení daňových výjimek. Spory se vedly třeba o zdanění tichého vína. Některé záměry pak ze souboru vypadly.

"Jestli něco vypadlo, nebo nevypadlo, je bezpředmětná debata. Důležité je to, na čem jsme se shodli. A to jsou velmi výrazné škrty a úspory ve státním rozpočtu," uvedl vicepremiér. Podle něho jsou změny "sociálně citlivé". Dohodu označil za vyváženou a ku prospěchu občanů.

Podle Jurečky by měl stát zeštíhlit, a to i díky digitalizaci. Počítá se se škrty nákladů na personál i na fungování resortů i v dotacích. Podrobněji je šéf lidovců představit nechtěl. Podle něj je důležitý "moment překvapení" při čtvrteční prezentaci, kdy vláda zveřejní záměry společně. Záměry nechtěl komentovat ani Michálek, aby jejich představení "nevyfoukl předsedům" vládních stran.