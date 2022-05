Jurečka: Hrad by kvůli milosti Balákovi mohl přijít o část peněz v rozpočtu

Praha - Vláda by mohla v souvislosti s milostí prezidenta Miloše Zemana udělenou šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi navrhnout snížení rozpočtu Hradu, konkrétně lánské lesní správě. V dnešních Otázkách Václava Moravce České televize to uvedl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pozastavil se nad tím, že Balák zůstává ve funkci.

"My na to chceme reagovat tím, že pokud to bude možné, tak výrazným způsobem omezit rozpočet, aby ten člověk, který tam je, aby prakticky nemohl disponovat s žádnými většími veřejnými financemi," řekl Jurečka bez bližších podrobností. Snížení rozpočtu prezidentovy kanceláře by podle něho mohlo nastat při chystané změně státního rozpočtu cestou vládního návrhu rozpočtovému výboru, který má takzvané chráněné rozpočtové kapitoly v pravomoci. Kapitola kanceláře prezidenta k nim patří.

Balák byl 24. března pravomocně odsouzen ke třem letům vězení za ovlivnění dvousetmilionové zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře. Také měl zaplatit 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Milost od prezidenta dostal dva dny poté. Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta České republiky.

Zemanova milost Balákovi nebyla podle průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi vhodná podle 85 procent dotázaných lidí. Podpořilo ji sedm procent respondentů a zbylých osm procent se nepřiklonilo na žádnou stranu. Nakolik vhodné bylo, že udělil milost 85 procent - není vhodná, 67 určitě nesouhlasů, 18 spíše nesouhlasů, sedm procent se vyjádřilo kladně, zbylých osm procent se nepřiklonilo. Pavel Ranocha z agentury uvedl, že i mezi Zemanovými voliči byla míra souhlasu jen 14 procent.

Milosti se koncem dubna zabývala senátní ústavní komise, byla podle ní v rozporu s principy právního státu. Ústavní žaloba na Zemana pro velezradu se ale kvůli tomu podávat nebude, neměla by naději na úspěch, uvedl při jednání komise její předseda Zdeněk Hraba (STAN).