Jurečka: EU musí najít další peníze na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Brusel - Evropská unie by měla najít další peníze na podporu zemí, které nejvíce pomáhají lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Po dnešním jednání unijních ministrů sociálních věcí to prohlásil český ministr Marian Jurečka, podle něhož podobnou myšlenku prosazují i některé další země z východního křídla EU. Eurokomisař pro sociální otázky Nicolas Schmit podotkl, že Brusel se kromě dosud navržených kroků bude také snažit pomoci uprchlíkům, konkrétní způsob však nezmínil.

Z Ukrajiny od začátku ruské invaze 24. února prchlo přes západní hranice do unijních zemí přes dva a půl milionu lidí. Nejvíce z nich - přes 1,7 milionu - zamířilo do Polska, další statisíce na Slovensko, do České republiky, Rumunska či Maďarska. EU kvůli tomu minulý týden poprvé ve své historii aktivovala systém dočasné ochrany uprchlíků umožňující Ukrajincům získat povolení k pobytu, práci, vzdělání či přístup k sociálním dávkám. Evropská komise (EK) zároveň v rámci nařízení na pomoc uprchlíkům CARE navrhla, aby členské státy mohly bez národního spolufinancování využívat na pomoc uprchlíkům peníze z unijních fondů z končícího sedmiletého rozpočtu.

Řada politiků ze zemí nejvíce zasažených uprchlickou vlnou však hovoří o potřebě další podpory.

"Na tohle by Evropská komise měla vyčlenit speciální balík peněz. Dohodnout se, jakým způsobem a z jakých zdrojů ho financovat, ale budeme to všichni potřebovat," řekl Jurečka po jednání českým novinářům v Bruselu. Nespecifikoval přitom, kde by unie peníze měla vzít.

Některé země navrhují, aby na dopady války na Ukrajině mohla být využita část peněz z mimořádného fondu obnovy, například Itálie mluví o možnosti další společné půjčky EU. Eurokomisař Schmit dnes prohlásil, že komise "znásobí svou snahu", aby byl dopad na uprchlíky co nejmenší. O konkrétním řešení ale nehovořil.