Jurečka chce změny penzí prosadit do dvou let, zmínil minimální důchod

Lány (Kladensko) - Kandidát na ministra práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v nové vládě, kterou utvoří Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN), by chtěl změny důchodů v Česku prosadit v příštích dvou letech. Zmínil zavedení minimální zaručené penze ve výši nejméně 10.000 korun pro všechny či zvýšení penzí za výchovu dětí. Své plány v resortu práce představil dnes prezidentovi Miloši Zemanovi na zámku v Lánech. Novinářům řekl, že hlava státu k jeho vizím neměla výhrady.

"Poměrně podrobně jsme hovořili o mých představách a představách naší koalice dotáhnout důchodovou reformu. Chtěl bych, abychom věci, na kterých je už dnes shoda po jednání minulé odborné skupiny, velmi rychle připravili do legislativy a ideálně během prvních dvou letech dokázali tuto část důchodové reformy velmi rychle aplikovat do praxe," řekl Jurečka.

Prosazovat chce, aby se ve výši penze víc odrážela výchova dětí. Od roku 2023 se má důchod za každé vychované dítě zvednout o 500 korun, nejvýš však o 1500 korun. Tento zákon už je ale schválený, přijal se v minulém volebním období. Shoda je i na minimálním důchodu. "Tady budeme hledat jenom tu výši a ten parametr, který by to pravidelně pak valorizoval nějakým indexem," dodal budoucí ministr. Podle něj by zaručený minimální důchod pro všechny měl být minimálně 10.000 korun.

Jurečka dnes řekl, že základem financování penzí by měl být stále takzvaný průběžný pilíř, do kterého plynou odvody. Míní, že by se navýšením penze za výchovu dětí mohla udržet vyšší porodnost, zajistili by se tak budoucí plátci do systému. Posílit se má i spoření na stáří. Podle expertů bude ale nutné do financování penzí zapojit daně, z nichž by se měl základní důchod platit. Jinak se jen dosavadní vybraná suma z odvodů přerozdělí. Polepšili by si sice lidé s nízkou penzí, ale ostatním by důchod klesl. Vedlo by to podle nich k nivelizaci důchodů.

Jurečka dnes se Zemanem debatoval i o sladění práce a rodiny, valorizaci minimální mzdy, práci v důchodovém věku či zabránění zneužívání dávek. Zeman se v minulosti zajímal o fungování hospiců. Budoucí ministr řekl, že dnes mluvil s hlavou státu i o důležitosti paliativní péče a terénních sociálních služeb. "On sám (prezident) je dnes, řekněme, příkladem toho, že sociální péče v ČR umí velice dobře fungovat," dodal Jurečka. Jednání označil za konstruktivní. Podle něj se hlava státu na některá témata doptávala.

Dnešní schůzka uzavřela první týden Zemanových rozhovorů s kandidáty a kandidátkami do ministerských funkcí, Jurečka byl osmý návštěvník v Lánech. Setkání mají skončit 10. prosince. Prezident kvůli svému nakažení covidem musí být v izolaci, při setkáních tak sedí na invalidním vozíku v prosklené buňce. Debata se vede přes mikrofony.

Někteří právníci a politologové poukazují na to, že pohovory prezidenta s kandidáty na ministerské funkce nemají oporu v Ústavě ČR. Kritici považují dvoutýdenní cyklus setkání za průtahy při jmenování nové vlády v době, kdy se Česko potýká se silnou vlnou covidové epidemie a zdražováním. Pětice stran uzavřela koaliční dohodu 8. listopadu.