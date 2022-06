Jurečka chce v koalici jednat o navýšení rodičovského příspěvku

Praha - Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce v dohledné době jednat v koalici o navýšení rodičovského příspěvku a o způsobu jeho valorizace. Sdělil to na dnešní tiskové konferenci poté, co Sněmovna schválila novelu o státní sociální podpoře a pomoci v hmotné nouzi. Míru navýšení nechtěl na dotaz ČTK předjímat.

Rodiče s nízkými výdělky si budou moci podle schválené vládní verze předlohy zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýše 10.000 korun na 13.000 korun. Podle ministerstva práce si tak v době zdražování budou moci rodiny zvednout příjem, celkovou částku příspěvku pak ale vyberou rychleji. Opoziční ANO neprosadilo růst celkové částky příspěvku o 100.000 korun na 400.000 Kč a SPD na 360.000 korun. Obě úpravy obsahovaly také odlišná pravidla automatické valorizace rodičovské.

Zvýšení rodičovského příspěvku chce Jurečka v dohledné době vrátit na jednání s koaličními partnery. "Budu chtít, abychom se dokázali v příštích měsících dohodnout, kdy a o kolik bychom zvýšili rodičovský příspěvek, a zároveň abychom pracovali na nějaké míře automatické valorizace," uvedl vicepremiér.

Ohledné možné míry navýšení sdělil, že se koalice nejprve na věcech dohodne, pak až je oznámí. "Není to jen o tom dohodnout se politicky. Musíme se dohodnout i z hlediska toho, jakým způsobem to zakomponujeme do státního rozpočtu," dodal Jurečka.

Rodičovská činí 300.000 korun. Naposledy se zvedala od ledna 2020, a to o 80.000 korun. Rodič si může určit, jak vysokou částku bude měsíčně pobírat. Čím je příspěvek vyšší, tím rychleji se celková suma vyčerpá. Vládní strany o navýšení příspěvku jednaly už dříve, zatím se nedohodly.