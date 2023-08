Jurečka: Část vládního balíčku s pravidly práce na dohodu se upraví

Praha - Část vládního konsolidačního balíčku, která se týká pravidel práce na dohodu, se ještě upraví. Změny bude obsahovat ucelený pozměňovací návrh, o jehož podobě koalice jedná. Úpravy se mají týkat evidence více dohod u různých zaměstnavatelů či ohlašovacích lhůt. Novinářům to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kompromisu by chtěl dosáhnout i u zaměstnaneckých benefitů. Další body nechtěl komentovat. Dodal, že koaliční jednání by se měla uzavřít do poloviny příštího týdne.

Vládní konsolidační balíček obsahuje desítky novel, a to třeba se změnami DPH, daně z nemovitostí či firem, obnovením nemocenského pojištění zaměstnanců, rušením daňových úlev u zaměstnaneckých benefitů či slevy na nepracující manželku a manžela. Materiál projednává Sněmovna. Koalice se chce shodnout na komplexním návrhu se změnami, který chce v dolní komoře podat. Požadavky mají kraje, radnice, odboráři či zaměstnavatelé.

"Do balíčku jsme napsali návrh (u práce na dohodu), který potřebuje ještě upravit. Jednáme o tom jak se zástupci zaměstnavatelů, tak i se zástupci dodavatelů IT systémů... návrh bude z naší dílny a bude součástí celého pozměňovacího návrhu," uvedl Jurečka. Cílem je podle něj navrhované nastavení "polidštit". Ministr zmínil třeba zjednodušení v případě více dohod u několika zaměstnavatelů, prodloužení ohlašovacích lhůt či postup při zatajení práce na dohodu.

Podle dosavadního návrhu balíčku by se hranice příjmu, od které pracovníci s dohodou o provedení práce (DPP) platí odvody, měla posunout z 10.000 Kč na čtvrtinu průměrné mzdy. Z dohod u více zaměstnavatelů by se pojistné odvádělo z výdělku nad 40 procent průměrné mzdy. Takzvaní dohodáři by měli hradit také nemocenské pojištění. Celkem by tak odváděli 31,9 procenta. Podle Jurečky je na výběru pojistného dohoda, o úpravě koalice nejedná.

Práce na dohodu se má nově evidovat, rejstřík by měla vést sociální správa. Zaměstnavatelé budou muset úřadu oznámit výši dohodářova výdělku za daný měsíc. Správa by zas měla všechny dohodářovy firmy informovat, pokud jeho příjem překročí limit, aby se uhradily odvody. Pracovník musí podniku sdělit, kde všude na dohodu pracuje. Za porušení pravidel hrozí pokuty. Sociální správa bude moci údaje předat inspekci práce či úřadům práce. Úředníci, kteří vyřizují dávky, by tak měli získat informace o výši dohodářova příjmu při posuzování nároku na pomoc od státu.

Jednání o dalších bodech balíčku nechtěl Jurečka komentovat. "Chci, abychom udělali posun u benefitů a našli kompromis. Neříkám, že máme plně vyhovět zaměstnavatelům a odborům, ale je na místě nějaký kompromis udělat," řekl ministr. Neupřesnil postup jednání o daňové slevě na nepracující manželku či manžela, kteří se starají o postiženého či nemocného člena rodiny. Pro jiné nastavení daně z nemovitosti u zemědělské půdy podotkl, že "nevidí prostor pro selektivní přístup".