Jurečka bude informovat o situaci v úřadech práce a vyřizování dávek

Praha - O aktuální situaci v úřadech práce budou dnes informovat ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a pověřený šéf úřadu Karel Trpkoš. Podrobněji chtějí přiblížit nynější stav vyřizování dávek. Představit se chystají také vizi, jaké by mělo být další směřování instituce s postupující digitalizací i plánovanými úsporami.

Úřady práce sklízejí dlouhodobě kritiku za zpožďování dávek. Od loňska ale čelí náporu žadatelů a přibyla jim také nová agenda. Pracovníci a odbory si stěžují na zahlcení, fluktuaci, zastaralé vybavení i podobu digitalizace. O situaci několikrát jednal sněmovní sociální výbor. Vyzval ministra k rychlému řešení. Začátkem května se na úřady práce zaměřila i rada vlády pro lidská práva. Doporučila personální posílení, zlepšení odměňování úředníků i zjednodušení systému dávek.

Jurečka před nedávnem poslancům sněmovního sociálního výboru řekl, že se od března měnila organizace práce a agenda se z přetížených míst přesouvala do volných pracovišť. Přijímají se další síly. Doplácejí se vyšší rizikové příplatky. Část úředníků se má převést v platové tabulce do vyšší třídy, zvedne se jim tak základ výdělku. Ministerstvo uvedlo, že klesá podíl případů, které se nestihly vyřídit v termínu. Tři čtvrtiny žádostí o příspěvek na bydlení úřady teď zpracovaly v zákonné lhůtě, před rokem to bylo 58 procent. U přídavku na děti stihly vyřídit před rokem 66 procent žádostí včas, teď 81 procent.

Jurečka v polovině února odvolal generálního ředitele úřadu práce Viktora Najmona. Řízením pověřil šéfa ministerské sekce informačních technologií Trpkoše. Ten před nedávnem uvedl, že digitalizace při zpracovávání dávek postupuje a chystá se také náborová kampaň.