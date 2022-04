Jurečka a odboráři se sejdou, projednávat budou řešení situace úřadů práce

Praha - O řešení situace na úřadech práce budou dnes společně jednat ministr práce Marian Jurečka (KDU) a odboráři. Odbory minulý týden rozhodly o stávkové pohotovosti, kterou se chystají v úřadech práce vyhlásit 1. května. Stěžují si na přetížení úředníků a zmrazení platů, požadují ještě letos navýšení výdělků. Jurečka v osobním dopise zaměstnancům navrhl čtyři opatření. Slíbil mimořádné odměny, digitalizaci dávek, jednání o platech a úpravu platových tabulek.

Úřady práce čelí v posledních týdnech náporu žadatelů, u poboček se tvoří fronty. Vedle běžných dávek úředníci vyřizují také příspěvky na bydlení a mimořádnou pomoc kvůli zdražení energií, humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny či solidární příspěvky na ubytování běženců. Pro letošek se zaměstnancům úřadů stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům a některým dalším profesím ve veřejném sektoru plat zmrazil. Podle odborů byl loni v úřadech práce průměrný plat na služební místo ve srovnání s ministerstvy a ostatními úřady nejnižší a mladí nastupují za 18.000 či 19.000 korun hrubého měsíčně.

V osobním dopise zaměstnancům úřadů práce ministr v úterý zmínil čtyři kroky k řešení situace. Patří mezi ně mimořádné odměny. Do nich podle ministerstva práce v prvním čtvrtletí putovalo 71,1 milionu korun a průměrná částka v březnové výplatě činila 13.270 korun. Jurečka s mimořádným odměňováním počítá i v dalších měsících. Přetížení úřadů by mělo odbourat elektronické vyřizování dávek. Zatím je možné u solidárního příspěvku a humanitární dávky, následovat by měly další podpory. K debatě o platech se podle ministra vláda vrátí v pololetí při přípravě novely rozpočtu, záležet bude na vývoji ekonomiky. Od příštího roku by se pak mohly upravit platové tabulky tak, aby se výdělky v úřadu práce srovnaly s příjmem v ostatních úřadech, slíbil Jurečka.

Mimořádné navýšení výdělků ve veřejném sektoru kvůli vysoké inflaci požadovali před dvěma týdny předáci odborové konfederace na tripartitě. Premiér Petr Fiala (ODS) pak uvedl, že kabinet možná opatření ke zmírnění zdražování zváží, k plošným krokům ale přistupovat nechce. Obává se dalšího zvyšování inflace. V březnu dosáhla meziročně 12,7 procenta.