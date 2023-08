Jurásek začal v Benfice vítězstvím v portugalském Superpoháru

Aveiro (Portugalsko) - Český reprezentační obránce David Jurásek získal na úvod svého angažmá v Benfice Lisabon portugalský Superpohár. Úřadující šampion portugalské fotbalové ligy dnes porazil vítěze národního poháru FC Porto 2:0. Oba góly padly v druhém poločase, kdy už byl na hřišti i Jurásek.

Bývalý hráč pražské Slavie, odkud před měsícem přestoupil za 14 milionů eur (asi 334 milionů korun), nahradil po přestávce v obraně někdejšího sparťana Mihaila Rističe.

"Mihailo měl žlutou kartu, nechtěl jsem riskovat, proto jsem tam poslal Juráska," komentoval po zápase střídání kouč Roger Schmidt na klubovém webu. Českého fotbalistu za výkon pochválil. "Jít takhle do takového zápasu není jednoduché. Dobře bránil, párkrát se zapojil do útoku. V klubu, jako je Benfica, to není snadné. Jsou tu velká očekávání, už to chápe," uvedl německý trenér.

Po hodině hry otevřela skóre jiná letní posila Benfiky argentinský mistr světa Ángel Di María. O pár minut později pojistil deváté vítězství lisabonského týmu v domácím Superpoháru chorvatský útočník Petar Musa, třetí bývalý slávista v sestavě vítězů Dán Alexander Bah odehrál v obraně celý zápas.

V nastavení fauloval Juráska v souboji u postranní čáry bývalý dlouholetý obránce Realu Madrid Pepe a dostal červenou kartu. Čtyřicetiletý mistr Evropy z roku 2016 nakopl českého fotbalistu zezadu.