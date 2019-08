Juránek byl u zastřelení Muzikářové, viděl střelce pálit do lidí

Brno - Poslanec Stanislav Juránek (KDU-ČSL) byl jako třináctiletý chlapec v srpnu roku 1969 na Moravském náměstí v Brně, kde při ročním výročí okupace ze srpna 1968 kousek od něj zastřelili studentku Danuši Muzikářovou. Juránek ČTK řekl, že lidový milicionář tehdy střílel do lidí z okna a on na to vzpomíná jako na jeden ze zlých dní svého života. Juránek přišel položit kytici u pamětní desky Muzikářové na rohu Moravského náměstí a Rašínovy ulice.

Při okupaci v roce 1968 zemřeli v Brně tři muži, o rok později Muzikářová. V Brně před 50 lety zemřela nějen osmnáctiletá demonstrantka Muzikářová, ale také a o deset let starší Stanislav Valehrach, který měl tu smůlu, že se přes centrum města vracel domů z práce.

Památku zesnulých uctil položením věnce i jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO). Juránek položil kytici u desky Muzikářové po něm. Na 21. srpen 1969 má špatné vzpomínky. "Vzpomínám na to jako jeden z těch zlých dnů v mém životě, protože tady nahoře lidový milicionář střílel do lidí. Byl jsem asi sto metrů od místa, kde zastřelili Danuši Muzikářovou," uvedl Juránek.

V té době mu bylo 13 let. "Odtáhli mě tady do nejbližšího kostela svatého Tomáše. Tam jsem potom zažil druhou část, protože tam přinášeli demonstranty, kteří byli zranění po střelbě nebo po boji s lidovými milicemi. Do dneška nemohu pochopit, jak mohli lidé střílet do vlastního národa," řekl Juránek.

Nepříjemné vzpomínky má přitom i na okupační srpen roku 1968. "Byl jsem s otcem na brigádě v lese. Když jsme se později vraceli do Brna, narazili jsme na ruský konvoj. Do dneška si pamatuju, jak voják odjistil samopal a namířil ho na mého otce. Na to nezapomenu. Schovával jsem se za ním na motorce a nevěděl jsem, co se stane," řekl Juránek.

Podle něj je důležité připomínat si historii. "Kdo na ni zapomene, bude si ji muset zopakovat. Velmi těžce ty události nesu. Ještě v roce 1968 jsem z dospělých cítil velkou naději, že se něco změní. Přestože jsme byli obsazení, byla to doba plná optimismu. Smutné bylo to, co se odehrálo potom v roce 1969. Tuto dobu považuju za skutečnou dobu temna v historii naší republiky," řekl Juránek.

U desky Muzikářové se zastavili i muž s ženou z městské části Brno-Královo Pole, kteří zastřelení Muzikářové pamatují. "Když se to stalo, zrovna jsem byla v práci na náměstí Svobody. Dozvěděli jsme se to ale až později," uvedla žena, která potkávala rodiče Muzikářové, kteří chodili dceři na hrob v Králově Poli.