Juniorskou reprezentaci dál povede Rulík, u žen zůstala MacLeodová

Tisková konference s hráči a vedením realizačního týmu hokejového mužstva do 20 let po návratu z mistrovství světa, 7. ledna 2023, Praha. Zleva předseda ČSLH Alois Hadamczik a trenér Radim Rulík. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Juniorskou hokejovou reprezentaci povedou i nadále trenér Radim Rulík s asistenty Jiřím Kalousem a Markem Židlickým. Osmnáctku převzal nově David Čermák, sedmnáctku olympijský vítěz z Nagana Pavel Patera. U výběru do 16 let pokračuje Milan Razým. Ženskou reprezentaci bude dál koučovat Kanaďanka Carla MacLeodová. Složení realizačních týmů mládežnických a ženských reprezentací schválil během středečního a dnešního zasedání výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, informoval o něm v tiskové zprávě.

Sedmapadesátiletý Rulík dovedl národní tým do 20 let na přelomu roku k překvapivému stříbru, Pardubice pak v dalším průběhu sezony k extraligovému bronzu. V Dynamu ho začátkem května nahradil Václav Varaďa. Vedle Rulíka, Židlického a Kalouse setrval i v roli trenéra brankářů Ondřej Pavelec. Manažerem dvacítky zůstává Otakar Černý.

Dosavadního kouče osmnáctky Jakuba Petra nahradil Čermák, jenž v extralize vedl v roli hlavního trenéra Kladno a České Budějovice. V týmu Rytířů ale působil Čermák rovněž u mládeže. Jeho asistenty budou Jaroslav Nedvěd s Richardem Žemličkou. Na pozici trenéra brankářů budou alternovat Lukáš Mensator s Michalem Neuvirthem. Novým manažerem osmnáctky byl jmenován Michal Vondrka.

Nového hlavního trenéra má i sedmnáctka, kterou povede Patera s asistenty Davidem Moravcem a Františkem Ptáčkem. Patera má za sebou angažmá v Kladně, kde působil i u mládeže, Mladé Boleslavi a ve Spartě. Rovněž u sedmnáctky se prostřídají dva trenéři gólmanů: Petr Přikryl, jenž je předsedou brankářské komise svazu, a Marek Schwarz. Na pozici manažera národního týmu hráčů do 17 let nastoupil Petr Hubáček.

Razým bude koučovat šestnáctku společně s asistenty Milanem Plodkem a Václavem Benákem, brankáře mají na starosti Václav Fürbacher s Filipem Šindelářem. Manažerem týmu bude Petr Jonák.

V minulých sezonách Český hokej organizoval i reprezentaci do 19 let, její akce ale přejdou po přelomu roku pod hlavičku budoucího výběru do 20 let, z toho důvodu už nebude česká reprezentace hráčů do 19 let samostatnou kategorií.

Realizační týmy ženských hokejových výběrů budou pokračovat v sezoně 2023/24 v takřka nezměněné podobě jako v uplynulém ročníku. Ženský A-tým povede nadále MacLeodová, která s ním dosáhla loni na historicky první medaili v podobě bronzu a letos Češky 3. místo pod jejím vedením obhájily.