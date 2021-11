SP v cyklokrosu v Táboře vyhrál Van der Haar, juniorka Hladíková byla čtvrtá

Tábor - Závod Světového poháru v Táboře vyhrál týden po triumfu na mistrovství Evropy nizozemský cyklokrosař Lars van der Haar. Český reprezentant Michael Boroš dojel na domácí trati osmnáctý. O nejlepší český výsledek dne se postarala juniorka Kateřina Hladíková, jež byla čtvrtá.

Třicetiletý van der Haar v závěrečném osmém kole setřásl soupeře a před pěti Belgičany si dojel pro první triumf v sezoně. Druhý skončil s odstupem 11 sekund lídr seriálu Eli Iserbyt, třetí byl se ztrátou dalších čtyř sekund Quinten Hermans. Trojnásobný medailista z MS Van der Haar si připsal osmý pohárový triumf v kariéře, ale první po téměř pěti letech, od ledna 2017.

Táborský rodák Boroš měl dobrý start a dlouho útočil na nejlepší výsledek v ročníku, jímž je čtrnácté místo ze Zonhovenu. Poté však z elitní patnáctky vypadl a finišoval se ztrátou dvou minut a 15 sekund na Van der Haara. Tomáš Paprstka se Šimonem Vaníčkem se seřadili na 21. a 22. pozici, Lubomír Petruš po technických problémech brzy po startu vzdal.

Závod žen vyhrála favorizovaná Nizozemka Lucinda Brandová, letošní mistryně světa a Evropy, která si upevnila vedení v seriálu. Pro druhé vítězství v sezoně a jedenáctý triumf v SP si dojela s náskokem tří sekund před krajankami Puck Pieterseovou a Annemarie Worstovou.

Nizozemky obsadily prvních pět míst. Dvaatřicetiletá Brandová zopakovala na jihu Čech prvenství z let 2018 a 2020. Kristýna Zemanová byla dvacátá, dlouholetá česká reprezentantka Pavla Havlíková obsadila při posledním startu v SP 34. místo.

Mezi juniorkami zvítězila Britka Zoe Backstedtová, úřadující juniorská mistryně světa na silnici. Hladíková, jež těsně prohrála souboj o bronzovou medaili s Italkou Federicou Venturelliovovou, na ni ztratila 46 sekund.

"Věřila jsem si, že bych mohla urvat třetí místo, ale Italka byla hodně silná. Se čtvrtým místem jsem nesmírně spokojená. Byl to teprve můj druhý svěťák," uvedla Hladíková podle webu cyklokros.cz. "Začátek sezony mi vůbec nevyšel, ale pak jsem hodně trénovala. Trápila jsem se psychicky i fyzicky. Dneska jsem šla do závodu s čistou hlavou. Nechala jsem tam opravdu všechno. No a vyšlo to," radovala se.

Mezi juniory si nejlépe z českých jezdců vedl Václav Ježek, který obsadil 16. místo. Za vítězným Nizozemcem Davidem Haverdingsem zaostal o více než minutu.

Závod Světového poháru v cyklokrosu v Táboře:

Muži: 1. Van der Haar (Niz.) 1:02:27, 2. Iserbyt -11, 3. Hermans -15, 4. Aerts -29, 5. Vanthourenhout -41, 6. L. Sweeck (všichni Belg.) -1:02, ...18. Boroš -2:15, 21. Paprstka -3:25, 22. Vaníček -3:42, Petruš (všichni ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 16 závodů): 1. Iserbyt 205, 2. Van der Haar 154, 3. Hermans 153, 4. Aerts 151, 5. Vanthourenhout 151, 6. Adams (Belg.) 93, ...26. Boroš 20, 41. Paprstka 5, 42. Vaníček 4.

Ženy: 1. Brandová 52:00, 2. Pieterseová, 3. Worstová obě -3, 4. Alvaradová -4, 5. Betsemaová (všechny Niz.) -9, 6. Vasová (Maď.) -19, ...20. Zemanová -3:03, 34. Havlíková -5:09, 35. Štěpánová -5:20, 36. Tvarůžková -5:30, 37. Vaníčková (všechny (ČR) -5:36.

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 16 závodů): 1. Brandová 187, 2. Betsemaová 168, 3. Pieterseová 142, 4. Vasová 125, 5. Vosová 102, 6. Van Anrooijová (obě Niz.) 100, ...25. Nash (ČR) 24, 35. Zemanová 6.

Muži do 23 let: 1. Hendrikx 48:01, 2. Kamp (oba Niz.) -2, 3. Mason (Brit.) -3, ...17. Stránský -1:01, 21. Říman -1:44, 22. Fiala -1:47, 23. Hula -2:03, 27. Jindřich (všichni ČR) -2:15.

Junioři: 1. Haverdings (Niz.) 41:38, 2. Smith (Brit.) -1, 3. Corsus (Belg.) -10, ...16. Ježek -1:06, 19. Černý -1:31, 22. Novotný -1:32, 27. Seeman -2:02, 29. Samec (všichni ČR) -2:13.

Juniorky: 1. Backstedtová (Brit.) 36:58, 2. Bentveldová (Niz.) -20, 3. Venturelliová (It.), 4. Hladíková obě -46, ...13. Kopecky -1:40, 16. Dlasková -2:08, 18. Hanáková -2:28, 24. Jeřábková -2:54, 30. Dostálová (všechny ČR) -4:17.