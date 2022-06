Junior Houška při premiéře na SP moderních pětibojařů skončil v Ankaře třináctý

Ankara - Moderní pětibojař Filip Houška proměnil v Ankaře premiérový start na Světovém poháru ve 13. místo. Věkem stále ještě junior se v pátečním semifinále dostal mezi elitní osmnáctku jako osmý a účastí ve finále se dobře naladil na juniorský evropský šampionát v Barceloně. Pro pohárový triumf si dnes v Ankaře doběhl olympijský vítěz Brit Joe Choong.

"Asi to můžu považovat za nejlepší výsledek kariéry a jsem nadšený," uvedl v tiskové zprávě Houška, šestnáctý junior z loňského mistrovství světa. "Předčilo to všechna má očekávání. Šel jsem do toho s tím, že to bude první zkušenost v takové konkurenci. Chtěl jsem si to vyzkoušet a doufal jsem, že se prokoušu třeba přes tu kvalifikaci. Ale nad tím, že bych se mohl dostat až do finále, jsem vůbec nepřemýšlel," řekl.

K solidnímu výsledku si pomohl i bezchybným parkurem. "Myslím, že jsem si vylosoval dobře a určitě mi to ten kůň ulehčil. Byl hodný a jel krásně. Jsem rád, že to stačilo na čistou jízdu, i když to nebyla úplně krasojízda," konstatoval Houška.

Ostatní Češi skončili již v kvalifikacích. Neprošli z ní Matěj Lukeš, Ondřej Polívka, Jan Toman a Anna Roubíčková. V neděli program zakončí závod smíšených dvojic s Veronikou Novotnou a Matoušem Tůmou.

Elitní čeští závodníci Jan Kuf, Martin Vlach i Marek Grycz dali před SP v Ankaře přednost přípravě na vrcholné akce sezony - finále Světového poháru, které se uskuteční na konci června rovněž v tureckém hlavním městě, a mistrovství Evropy a světa.

