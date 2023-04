Judistický šampion Krpálek má po zranění za sebou několikatýdenní přípravu na MS

Praha - Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek má za sebou několikatýdenní přípravu na mistrovství světa, do které naskočil po vyléčení zranění z únorového turnaje v Paříži. Na květnový světový šampionát se připravoval v Gruzii a Japonsku, řekl dnes České televizi.

Na mistrovství světa bude Krpálek po osmi letech znovu startovat v kategorii do 100 kilogramů, kam se vrátil na začátku této sezony. Hned získal bronz na Grand Prix v Portugalsku, ale pak ve druhém kole pařížského Grand Slamu s Belgičanem Tomou Nikiforovem spadl na rameno a poranil si i klíční kost. "Dával jsem se měsíc a půl dokupy," uvedl dvojnásobný mistr světa.

Pak s trenérem Petrem Lacinou naplánovali přípravu s těžištěm v zahraničí, jak to dělávali před pandemií koronaviru. "Byl jsem týden ve Tbilisi, čtrnáct dní v Japonsku, teď budu čtrnáct dní v Praze a pak odlet do Kataru," přiblížil Krpálek.

Je pro něj důležité získat praxi na tatami alespoň se sparingpartnery při tréninku. "Člověk musí být připravený silově, kondičně, technicky i vypraný judisticky. Hrubou silovou přípravu jsem ukončil v březnu, pak jsem se vrátil do kimona, kdy jsem to potřeboval přetavit do rychlosti a rozeprat se. Posledních čtrnáct dní bude už jen rychlost, dynamika," přiblížil Krpálek osvědčenou strategii.

Jeho kategorie je na světovém šampionátu na programu 12. května. "Budu spokojený, pokud podám optimální výkon, co bych chtěl. Na medaili to bude hrozně těžká cesta, je tam spousta dobrých judistů," dodal.

Loňské mistrovství světa, kde ještě startoval v nejtěžší hmotnostní kategorii, se mu nevydařilo. V souboji o čtvrtfinále ho zastavil Korejec Kim Min-čong, Poprvé od roku 2010 se nedostal na MS mezi nejlepší osmičku. Jeho výkon poznamenala i zranění, kvůli nimž na MS naplno trénoval jen dva měsíce.