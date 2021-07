Judista Krpálek postoupil na OH do čtvrtfinále, čeká ho Oltibojev

Judista Lukáš Krpálek Dole) se probojoval na olympijských hrách v Tokiu do čtvrtfinále, když porazil Džaváda Mahdžúba (nahoře) z týmu uprchlíků

Judista Lukáš Krpálek Dole) se probojoval na olympijských hrách v Tokiu do čtvrtfinále, když porazil Džaváda Mahdžúba (nahoře) z týmu uprchlíků ČTK/AP/Vincent Thian

Tokio - Judista Lukáš Krpálek se probojoval na olympijských hrách v Tokiu do čtvrtfinále. Džaváda Mahdžúba z týmu uprchlíků porazil na ippon. Jeho dalším soupeřem bude Uzbek Bekmurod Oltibojev, který zdolal ve druhém kole za 25 vteřin Nizozemce Henka Grola.

Třicetiletý Krpálek se pět let po zlatu v Riu de Janeiro v kategorii do 100 kilogramů snaží uspět i v supertěžké váze. V úvodu souboje s Mahdžúbem dostal trest za pasivitu. V dalším průběhu však už byl aktivnější, nejprve získal bod za wazari a v poslední minutě zvítězil na ippon.

"Věděli jsme, že to bude těžký soupeř. Taky se ukázalo, že byl. Zbytečně jsem se tam nabízel, dával jsem mu spoustu šancí mě hodit. To budeme muset odstranit v dalších zápasech, aby se to nestávalo," řekl Krpálek.

Rodák z Jihlavy se ve čtvrtfinále neutká s neoblíbeným soupeřem Grolem, ale s Uzbekem Oltibojevem. Nizozemský vicemistr Evropy a Krpálkův přemožitel z OH v Londýně vypadl překvapivě už po 25 vteřinách, kdy ho pětadvacetiletý bronzový medailista z MS smíšených týmů zdolal na ippon.

"Ráno jsme se o tom bavili, že se to klidně může stát, protože přece jen tady jsou kvalitní závodníci," řekl Krpálek. "Předpokládali jsme, že spíš vyhraje Grol. To se nestalo, teď se musíme maximálně připravit na zápas s Oltibojevem, aby se nestalo něco podobného. Abych nezachrápal nějakou techniku a neprohrál úplně stejně."

Zlatou medaili v kategorii nad 100 kilogramů obhajuje legendární Francouz Teddy Riner.