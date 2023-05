Judista Krpálek na úvod MS udolal v prodloužení Itala Pirelliho

Dauhá - Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek zvládl na mistrovství světa v judu první kolo kategorie do 100 kilogramů. Itala Gennara Pirelliho udolal v prodloužení. V první minutě "zlatého skóre" ho dostal na zem a díky držení získal ipon.

Krpálek ve staronové kategorii do 100 kilogramů startuje na MS po osmi letech. závěrečnou přípravu na šampionát v katarském Dauhá mu zkomplikovala nemoc, kterou musel léčit antibiotiky. Dvaadvacetiletý Pirelli, jenž loni v prosinci vyhrál Grand Slam v Tokiu, nepředstavoval na úvod příjemný los. Dvaatřicetiletý český reprezentant měl po minutě a půl už dvě varování, takže byl na hraně třetího trestu, který by pro něj znamenal konec zápasu.

Za čtyři minuty duelu ani jeden z judistů nedokázal bodovat, i když se Krpálek snažil prosazovat v oblíbeném boji na zemi. Uspěl až v nastaveném čase. Ve druhém kole ho čeká sedmadvacetiletý Brazilec Leonardo Goncalves, jenž se v této sezoně blýskl bronzem na únorovém Grand Slamu v Tel Avivu.

V kategorii do 100 kilogramů se bude prát i další český reprezentant Martin Bezděk, který by nalosovaný přímo do druhého kola.