Judista Krpálek může být potřetí mistrem světa, v Dauhá postoupil do finále

Dauhá - Judista Lukáš Krpálek bude v Dauhá útočit na třetí světový titul. Dvojnásobný olympijský šampion při návratu do kategorie do 100 kilogramů postoupil do finále. V semifinále vyřadil obhájce bronzu Zelyma Kocojeva z Ázerbájdžánu, jenž doplatil na porušení pravidel ze druhé minuty nastavení. Ve finále Krpálka čeká mistr Evropy z roku 2019 Arman Adamjan. Ten může na MS startovat po té, co mezinárodní federace IJF povolila účast vybraným ruským judistům v neutrálních barvách.

Dvaatřicetiletý český reprezentant ve staronové kategorii absolvoval před MS kompletně jen lednovou Grand Prix v Portugalsku, kde byl třetí. V únoru se v Paříži zranil a před MS už jen trénoval. Jeho závěrečnou přípravu poznamenala nemoc, která si vynutila antibiotika. Nad Krpálkovou formou se tak vznášel otazník.

Dvaadvacetiletý Pirelli, jenž loni v prosinci vyhrál Grand Slam v Tokiu, nepředstavoval na úvod příjemný los. Dvaatřicetiletý český reprezentant měl po minutě a půl už dvě varování, takže byl na hraně třetího trestu, který by pro něj znamenal konec zápasu.

Za čtyři minuty duelu ani jeden z judistů nedokázal bodovat, i když se Krpálek snažil prosazovat v oblíbeném boji na zemi. Uspěl až v nastaveném čase. V první minutě "zlatého skóre" ho dostal na zem a díky držení získal ipon. Stejně dopadly následující duely s Brazilcem Leonardem Goncalvesem i Maďarem Zsomborem Végem, který překvapivě vyřadil světovou dvojku Michaela Korrela z Nizozemska.

Ve čtvrtfinále Krpálek bojoval s Nurlychanem Šarchanem z Kazachstánu, který mu z cesty překvapivě odstranil šestinásobného medailistu z MS Varlama Lipartelianiho z Gruzie. V duelu se třiadvacetiletým judistou zkušený Čech zaútočil hned na začátku, udržel ho na zemi a po 44 sekundách mohl hlasitě oslavit vítězství.

V semifinále opět základní čtyři minuty o vítězi nerozhodly. Kocojev se na rozdíl od jeho předchozích soupeřů nenechal udolat v boji na zemi. Po minutě prodloužení zaútočil a hodil Krpálka, ale chvat dokončoval až ve chvíli, kdy měl hlavu na tatami, což je zakázané. Proto získal ipon Krpálek.

Ve stovce může Krpálek navázat na devět let starý triumf z MS v Čeljabinsku. Druhý titul získal před čtyřmi lety v nejtěžší váze. K tomu má dva světové bronzy.

Hned v prvním zápase skončilo účinkování druhého českého reprezentanta v této kategorii Martina Bezděka. Ve druhém kole byl nad jeho síly Kolumbijec Francisco Balanta.