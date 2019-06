Judista Klammert si čte knihy i mezi zápasy

Minsk - Řada sportovců si krátí volný čas mezi zápasy či tréninky hraním počítačových her či surfováním po internetu, judista David Klammert si našel trochu "staromódní" činnost. Čte knihy. A hodně. Každoročně jich přečte více než padesát, rekord má 74 v roce 2017.

"Myslím, že můžu říct, že jsem velmi vášnivý čtenář. Knihovna doma se mi už velmi rozrůstá. Jak pořád cestujeme, tak je to pro mě nejlepší náplň v letadle nebo mezi tréninky," řekl Klammert ČTK a Českému rozhlasu na Evropských hrách v Minsku. "Někdo kouká na seriály, já si ale radši s sebou ani neberu notebook, abych četl a zbytečně se nedíval," řekl pětadvacetiletý judista.

Ke knihám jej navedl reprezentační kolega Jakub Ječmínek, který mu před lety na soustředění jednu ze svých knih půjčil. "Nadchlo mě to a přišel jsem na to, že je to celkem fajn. Když vás nikdo nenutí a čtete to, co chcete, tak je to příjemné. Teď si buduji svoji knihovničku a je to velká vášeň i radost," pousmál se Klammert, jenž si vede i evidenci četby.

I proto dobře ví, že jeho ročním maximem je 74 knih. Svou roli v tom hraje také čas, který stráví na soustředěních hlavně v Japonsku. "Tam čtu hodně. I díky tomu, že vždy potřebuji nějaký čas, abych se aklimatizoval a přetočil na místní čas," řekl.

Po knize ale často sáhne také mezi zápasy. "Uklidňuje mě to. Ne vždy dokážete dostat emoce pod kontrolu, tohle mi trošku pomůže. Když mám mezi finálovými bloky dvě hodiny, hlava šrotuje, že musím musím. Otevřu si knížku, abych se nestresoval. Hodinu si čtu, zrelaxuji a pak se připravuji na závody," řekl Klammert.

Mezi jeho oblíbené autory patří severští autoři detektivek Jo Nesbo a Lars Kepler. "Snažím se to ale prokládat naučnými nebo motivačními knížkami, abych nečetl jen to, co mě baví, ale i to, co mě může posunout dále," uvedl juniorský mistr Evropy z roku 2015, jenž si do Minsku vzal například knihu Elisabet Nemertové Čas vlků. "Mám ale s sebou i jednu anglickou, abych se trošku rozvíjel i v angličtině," konstatoval.

Stejně jako někteří další sportovci se občas o svých knižních tipech zmíní na instagramu. "Někdy tam i hledám inspiraci. Sám jsem tam párkrát dal i něco, co mě motivovalo a zaujalo. Většinou ale knihu přečtu, dám do knihovny a nešířím to dál," dodal Klammert.