Jubilejní 150. golfové The Open se hraje i s Woodsem

Americký golfista Tiger Woods při tréninku na britské The Open na hřišti Old Course v St. Andrews 10. července 2022.

Americký golfista Tiger Woods při tréninku na britské The Open na hřišti Old Course v St. Andrews 10. července 2022. ČTK/AP/Peter Morrison

St. Andrews (Británie) - Jubilejní 150. ročník má před sebou golfové The Open. Britský turnaj kategorie major oslaví své výročí na legendárním hřišti Old Course v St. Andrews. Chybět nebude Tiger Woods, jenž po autonehodě se starty šetří, ale k favoritům na zisk klaretového džbánu pro vítěze nepatří. Turnaj začne ve čtvrtek a vyvrcholí v neděli.

Loni titul slavil na hřišti Royal St George's v Sandwichi Američan Collin Morikawa. Mezi adepty na výhru v St. Andrews se počítá spíš jeho krajan a olympijský vítěz z Tokia Xander Schauffele, další Američan Jordan Spieth, Rory McIlroy ze Severního Irska či Angličan Matt Fitzpatrick.

Titul z The Open ze St. Andrews má mezi golfisty možná největší váhu. "Jestli chcete být hráčem, kterého si každý pamatuje, musíte vyhrát tady," řekl legendární Jack Nicklaus, který v St. Andrews uspěl jako Woods dvakrát. "Je to svatý grál našeho sportu," dodal McIlroy.

Mezi letošními startujícími se jím můžou pochlubit Woods, Američané Zach Johnson a John Daly a Jihoafričan Louis Oosthuizen. V kolébce golfu, jak se Old Course v St. Andrews říká, se hrálo poprvé v roce 1873 a od roku 1990 každých pět let. Letos se zde uskuteční potřicáté.

Mezi favority nefiguruje lídr světového žebříčku a vítěz dubnového Masters Scottie Scheffler, ale v náročných větrných podmínkách se může prosadit stejně jako kdokoli další.

Otázkou je, zda má šanci Woods. Trojnásobný vítěz The Open bude hrát teprve třetí turnaj po návratu po vážné autohavárii, při níž málem přišel o nohu. "Hrát v St. Andrews pro mě moc znamená, tady pro mě všechno začalo v době, kdy jsem byl amatér. Je to tady neobyčejné," řekl.

Očekává se návštěva 290 tisíc diváků a rozdělí se pro turnaj rekordní odměny ve výši 14 milionů dolarů (v přepočtu 343 milionů korun). Vítěz získá 2,5 milionu dolarů (asi 61,5 mil. korun).