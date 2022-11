Jsou důležitější věci než závodění na okruzích, řekl loučící se Vettel

Abú Zabí - Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel prožil emotivní rozlučku s formulí 1. Německý jezdec týmu Aston Martin zakončil působení v prestižním seriálu bodovaným desátým místem v závěrečné Velké ceně Abú Zabí a po dojezdu do cíle se nebránil dojetí. Přestože se cítil lehce prázdný, uznal, že život je i o jiných věcech, než jsou závody na okruzích.

"Užil jsem si to," řekl Vettel před televizními kamerami. "Myslím, že příprava na závod byla dnes trochu jiná, ale jakmile zhasla startovní světla, byl jsem zase v plném závodním režimu," doplnil vítěz 53 závodů ve formuli 1.

Pětatřicetiletý rodák z Heppenheimu vybojoval v této sezoně 37 bodů a skončil v pořadí jezdců dvanáctý. Tým Aston Martin získal 55 bodů stejně jako Alfa Romeo. Jejich soupeři ale obsadili konečné šesté místo díky většímu počtu lepších umístění.

"Víte, jak to je. Kéž bych mohl získat ještě víc bodů. Mohli jsme ještě otočit Pohár konstruktérů na svou stranu, ale nevyšlo to," uvedl Vettel, jenž absolvoval 300. závodní víkend v kariéře.

U rozlučky německého jezdce na okruhu v Abú Zabí nechyběl otec Norbert ani jeho tři děti. Vettel prožil největší slávu ve formuli 1 v letech 2010 až 2013, kdy získal v Red Bullu čtyři mistrovské tituly. Ve věku 23 let a 134 dní je stále nejmladším světovým šampionem v historii.

Po odchodu z Red Bullu působil od roku 2015 pět sezon ve Ferrari, kariéru zakončil v posledních dvou letech v Aston Martinu. V týmu jej v příštím roce nahradí o šest let starší Fernando Alonso.

"Cítím se teď trochu prázdný. Byl to skvělý víkend. Poslední dva roky byly trochu zklamáním, ale v životě jsou důležitější věci. Je velkým privilegiem být v pozici, v níž jsem. Věřím, že něco z toho předám i ostatním jezdcům. Jsou větší a důležitější věci, než jsou závody na okruzích," uvedl Vettel, který se v posledních letech snažil zvyšovat povědomí o sociálních a ekologických problémech ve světě.

Po závodě se německý jezdec rozloučil s fanoušky tzv. donuty - smyky o 360 stupňů. "Byl to skvělý den a děkuji všem za podporu. Viděl jsem tu spoustu vlajek a úsměvů. Bylo to mimořádné. Bude mi to chybět více, než si teď myslím," dodal Vettel.