Brno - Útočník hokejistů Liberce Radan Lenc v dnešním extraligovém duelu v Brně zaskočil za nejlepšího extraligového střelce Michala Bulíře, který zamířil do ruského Magnitogorsku. Sedmadvacetiletý Lenc dvěma góly pomohl Bílým Tygrům k cenné výhře nad Kometou 5:2.

Liberec naposledy v Brně získal tři body 31. ledna 2012, o tři roky později zde uspěl po samostatných nájezdech. Posledních šest zápasů ale Bílí Tygři v DRFG aréně prohráli.

"Určitě je tato výhra hodně cenná. Od kluků jsem slyšel, že tady hodně dlouho nevyhráli," řekl Lenc, který do Liberce přišel v létě z Mladé Boleslavi. "Nebylo to suverénní vítězství, jak možná napovídá výsledek. Kometa byla velice nepříjemným soupeřem. První třetina byla hodně divoká. Padlo pět gólů, soupeř má výborné přesilovky a dal nám z nich dva góly. O pauze jsme si k tomu něco řekli a eliminovali jsme tlak Komety," uvedl.

Sedmadvacetiletý útočník doposud nastupoval s Bulířem v jedné formaci. "Měl formu a výtečně mu to padalo. Byla radost na něj koukat. Přepadlí jsme z jeho odchodu ale nebyli. Taková příležitost může přijít jednou za život. Všichni jsme mu to přáli," uvedl Lenc.

Přestože Bulířův odchod považuje za citelnou ztrátu, těšilo ho, že jej dnes dokázali nahradit. "Je tady tolik kvalitních hráčů, že to nebude tak hrozné," věří Lenc. Důležité dle něj je, že všichni hráči dodržují stanovený herní systém. "Jak bylo vidět, tak můžeme vyhrát i bez nejlepšího střelce. Vidím v týmu velkou sílu, což je pro nás jedině dobře," uvedl Lenc.

Na Bulířovo místo k Lencovi a Marku Kvapilovi se posunul slovenský reprezentant Libor Hudáček. "Jsme dobře sehraní ještě z letní přípravy. A Kvapil je vynikající hokejista. Hrát s ním znamená najít si místo, kam by to mohl dát a on to tam dá. Dnes mi ideálně připravil gól do prázdné branky. Šanci jsem mohl jedině zkazit. Neproměnit takovou šanci by bylo trestuhodné," uvedl Lenc.

Odchod autora 13 branek v aktuální sezoně pro něj znamená větší prostor na ledě a více šancí v zakončení. "Práce je však pro mě pořád stejná. Makat a bojovat. Cesta k vítězství vede tím, že to budeme dělat všichni," dodal Lenc.