Jsme naživu, ale příště už nechceme tolik trpět, řekl Conte

Mönchengladbach (Německo) - Podle trenéra Antonia Conteho by si před úterními zápasy fotbalové Ligy mistrů nikdo nevsadil, že jeho Inter Milán může postoupit do osmifinále soutěže. Po výhře 3:2 v Mönchengladbachu a další nečekané výhře Šachtaru Doněck 2:0 nad Realem Madrid ve skupině B si italský kouč myslí, že Inter do play off soutěže přece jen postoupí.

Jednapadesátiletý Conte si ale uvědomuje, že vedle výhry nad Šachtarem bude příští středu potřebovat i pomoc od jednoho z dvojice Real - Mönchengladbach, jejichž zápas nesmí skončit remízou. V tom případě by postoupily oba jmenované týmy a na Inter by už potřetí za sebou čekala účast v play off Evropské ligy.

"Jsme naživu, porazili jsme lídra tabulky. Můžu poděkovat hráčům, že dokážou být spolehliví i v těch nejtěžších chvílích. Gladbach má teď vynikající formu jak v bundeslize, tak v Lize mistrů. Pokud nejste silný tým takticky, fyzicky a co se týká charakteru, nevyhráli byste tu," řekl Conte televizní stanici Sky Sport Italia.

"A my jsme všechno splnili a absolutně jsme si tu zasloužili vyhrát. Upřímně bychom se ale mohli příště vyhnout tomu, abychom ke konci tolik trpěli," uvedl Conte k situaci z 83. minuty, kdy útočník Borussie Alassane Pléa zkompletoval hattrick, sudí ale branku na 3:3 po shlédnutí videozáznamu neuznali kvůli ofsajdovému postavení spoluhráče Breela Embola.

Právě Pléa v nastavení první půle vyrovnal, což donutilo Conteho o přestávce zareagovat. "Přiznat si, že byl po gólu na 1:1 konec, by nás mohlo zabít. Udělali jsme chybu, ale chlapci v tu chvíli potřebovali moji podporu. Řekl jsem jim, že musíme pokračovat a znovu najít kvalitu, kterou jsme měli na začátku hry. A za to pak byli odměněni," konstatoval kouč Interu.

"Situaci ohledně postupu sice stále nemáme ve svých rukou, přesto půjdeme do zápasu s Šachtarem s cílem vyhrát a pak už budeme muset doufat, že ten druhý duel někdo vyhraje," dodal Conte.

Vedle Pléy vstřelil dva góly i útočník Interu Romelu Lukaku a jeho zásahy v 64. a 73. minutě byly klíčové. "Prožívám v Interu nejlepší rok a půl mé kariéry. Jsem jen jedním z 25 hráčů, kteří jsou často mnohem zkušenější než já. Chci jen pomoci týmu vyhrát, to je to, o co se v každém zápase snažím," uvedl sedmadvacetiletý belgický útočník.

"Za stavu 3:1 jsme je měli dodělat, nakonec jsme ale měli štěstí, že VAR vyrovnávací gól kvůli ofsajdu odvolal. Je zde mnoho mladých hráčů a ti se zlepšují. Kéž bychom dostali šanci se předvést i v play off," přál si Lukaku.

Naopak kouč Borussie Marco Rose po zápase nemohl pochopit, že rozhodčí Pléův gól na 3:3 neuznali. "Breel nebyl v situaci, kdy bránil gólmanovi ve výhledu, ten gól měl být uznán. Ale nemá smysl si stěžovat. Znovu jsme ukázali, že si zasloužíme postoupit. Příští týden to musíme v Madridu potvrdit, bude to pro nás finále. Máme nejlepší výchozí pozici ze všech, stačí nám bod, ale pojedeme tam vyhrát," řekl Sky Sports odhodlaně Rose.