Jsme frustrovaní, řekl Souček po další ztrátě West Hamu

Londýn - Záložník Tomáš Souček byl po prohře v 19. kole anglické ligy zklamaný z dalšího neúspěchu fotbalistů West Hamu. "Kladiváři" v sestavě i s dvěma českými reprezentanty podlehli na domácím hřišti Southamptonu 2:3 a nevyhráli v soutěži potřetí za sebou. V tabulce klesli na šesté místo a podle dalšího českého hráče Vladimíra Coufala by se měli vrátit k základním principům své hry.

"Tohle nebyl způsob, jakým se chceme prezentovat. Jsme frustrovaní. Za chvíli ale máme na programu další zápas a musíme ho vyhrát. Dáme do toho vše. Zregenerujeme a připravíme se na další velmi důležitý duel. Společně pro vítězství," napsal Souček na twitteru.

Londýnský klub musel v nedělním utkání se Southamptonem pokaždé dotahovat. Nejprve inkasoval v deváté minutě po trefě Mohameda Elyounoussiho. V úvodu druhé části vyrovnal střídající Michail Antonio, po hodině hry však vrátil hostům vedení z penalty James Ward-Prowse. West Ham sice bleskově srovnal zásluhou Saida Benrahmy, ale rozhodnutí přinesl na druhé straně dvacet minut před koncem Jan Bednarek.

"Nebylo to dobré. Neřekl bych od začátku do konce, protože jsme už ve druhé půli byli lepší, ale v úvodu jsme nehráli dobře a nemám pro to vysvětlení. Dvakrát jsme se zvládli do utkání vrátit a zbývalo nám přes dvacet minut, abychom vyhráli, ale pak jsme dostali další gól z přímého kopu. Nebyl to náš den,“ konstatoval na klubovém webu trenér David Moyes.

Obránce Coufal se s porážkou těžko smiřoval. "Prohráli jsme doma a není možné inkasovat tři branky. Dvakrát jsme se vrátili do hry a nemělo by se nám stávat, abychom pak tímto způsobem prohráli," řekl Coufal.

West Ham prohrál v soutěži podruhé za sebou a v Premier League naplno bodoval jen v jednom z posledních sedmi utkání. Minulý týden také vypadl z Ligového poháru, v němž nestačil na Tottenham (1:2). "Měli jsme dosud dobrou sezonu a pořád se držíme na předních příčkách tabulky. Musíme se ale vrátit k základním věcem a dělat je pořádně. Je potřeba lépe bránit a být přesnější v útoku," nabádal Coufal.

V dalším utkání čeká "Kladiváře" v úterý Watford, jemuž patří 17. místo. Jejich londýnský rival kvůli koronavirové nákaze v týmu a následným odkladům sehrál poslední duel 10. prosince.

"Musíme stát při sobě a bojovat. Tohle je tradiční vánoční program v Premier League, ale tentokrát je o to složitější, protože některé týmy nehrály a jiné naopak ano. Jsem si však jistý, že na hřišti Watfordu bude spolu s našimi fanoušky dobrá atmosféra. Musíme zůstat soudržní a dobře naladění," dodal Coufal.