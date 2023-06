Jsem teď na dobré vlně, řekla Muchová po postupu do čtvrtfinále

Paříž - Tenistka Karolína Muchová si po období zdravotních potíží zase užívá grandslam podle svých představ. Po dnešním vítězství nad Ruskou Elinou Avanesjanovou (6:4, 6:3) se probojovala poprvé do čtvrtfinále Roland Garros a cítí se stále v lepší formě. V rozhovoru s novináři řekla, že se zbavila nachlazení z posledních dní, a přála si, aby jí zdraví drželo dál.

"Je to super v tom, že jsem stále věřila, že se mi povede dostat zpátky. A také je skvělé, že se mi to povedlo tady na antuce v Paříži," uvedla Muchová. "Od začátku sezony jsem se cítila, že se do toho dostávám a že se má hra postupně zlepšuje. Celkově se cítím na kurtu komfortněji, sebevědoměji a stává se ze mě lepší hráčka. Poslední dobou se mě drží i zdraví, takže se do toho můžu v trénincích opřít. I tým kolem mě je super. Všechno klape a jsem ráda, že jsem teď na dobré vlně," pochvalovala si.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce zvládla utkání s o šest let mladší Ruskou za hodinu a 39 minut. Postoupila do čtvrtého grandslamového čtvrtfinále, poprvé od Wimbledonu 2021. "Byl to těžký zápas. Snažila jsem se hrát opět agresivně a chodit si pro údery. Soupeřku jsem moc neznala, ale cítila jsem, že se v průběhu zápasu zlepšuje a vrací více míčů. Vypadalo to, že jakmile jí dám trochu prostoru, využije toho. Honila mě z jednoho rohu do druhého, takže to byl i vzhledem k horku náročný zápas. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla ve dvou setech," doplnila hráčka 1. ČLTK Praha

Jednou z hlavních taktik bylo využívat soupeřčina slabšího servisu. Muchová v utkání získala sedm brejků z deseti her na returnu. Zahrála 31 vítězných úderů proti šestnácti soupeřky. Nakonec využila pátý mečbol. "Věděla jsem, že má trochu pomalejší servis. Hlavně ten druhý. Chtěla jsem do toho chodit a věděla jsem, že budu mít na returnech šance. Určitě jsem byla ráda, že jsem za stavu 5:3 zahrála dobře, protože bych pak servírovala proti sluníčku, což bylo docela nepříjemné," líčila.

V pozápasovém rozhovoru si vysloužila kompliment i od bývalé světové sedmnáctky Fabrice Santora. Čtvrtfinalista Australian Open roku 2006 chválil především variabilní hru české hráčky. "Ne, že bych koukala na jeho zápasy, ale určitě ho znám. Znám jeho některé údery a byl to velice šikovný hráč. Jakákoliv pochvala od takových ikon vždy potěší. Bavil se se mnou ještě před rozhovorem a byl velmi milý," popsala Muchová.

Třiačtyřicáté hráčce světového žebříčku se i oproti pátečnímu duelu 3. kola s Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou vrátil po nachlazení hlas. "Zlepšuje se to každým dnem. Včera jsem měla volno, takže jsem to trochu vyležela, vyčajíčkovala a už jsem určitě lepší," ujistila Muchová.

V boji o druhé grandslamové semifinále v kariéře se utká s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou. S jedenatřicetiletou finalistkou Roland Garros z roku 2021 sehrála dosud tři zápasy s bilancí 1:2. Na antuce s ní hrála jen před dvěma lety v Madridu, kde prohrála dvakrát 6:7. "Je to velmi dobrá hráčka, šikovná a má hodně síly. Myslím, že to bude skvělý zápas. Budu muset hrát svůj nejlepší tenis, abych se jí vyrovnala," dodala Muchová.