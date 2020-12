Jsem odmalička sparťan, rivalita se Slavií ve mně je, řekl Schick

Leverkusen (Německo) - Specifický zápas čeká ve čtvrtek fotbalového útočníka a sparťanského odchovance Patrika Schicka. Jeho Leverkusen se doma v závěrečném 6. kole základní skupiny Evropské ligy utká s pražskou Slavií. S jejími hráči, s nimiž se zná z české reprezentace, se před duelem nehecoval. Půjde do něj s cílem vstřelit gól a pomoci Bayeru k prvenství ve skupině.

"Samozřejmě to pro mě bude trochu specifický zápas, protože jsem odmalička sparťan, takže rivalita ve mně je. Každopádně o sestavě jsem se s trenérem nebavil. Všechny informace mají, hráli jsme s nimi. Nějaké hráče znám, ale všechny ne. S některými se znám z reprezentace, takže v tomhle ten zápas bude trochu jiný," řekl Schick na tiskové on-line konferenci.

V úvodním vzájemném duelu v Edenu, který čeští mistři vyhráli 1:0, kvůli zranění nenastoupil. Bayer i Slavia mají postup do vyřazovací fáze soutěže jistý. Jejich souboj určí vítěze skupiny, Pražanům k tomu stačí bod. Obě mužstva mají po pěti kolech 12 bodů.

"S klukama ze Slavie jsem se nebavil, asi si s někým z nich popovídám zítra. Každopádně motivace je pro mě vždycky stejná, ať už je to proti Slavii nebo komukoli jinému. Samozřejmě hraju za Leverkusen, chci dávat góly, to je moje práce. Zítra do zápasu půjdu s tím, že chci dát gól a že chceme být na prvním místě ve skupině," uvedl čtyřiadvacetiletý Schick.

Vršovický celek detailněji nesleduje. "O výsledcích Slavie vím, ale co se týče nějakého herního projevu, neviděl jsem je hrát. Jenom v zápase proti nám, který jsme dohrávali v deseti, takže je to trošičku zkreslené. Na poslední zápasy Slavie jsem se v televizi nedíval, takže těžko o tom něco říct," prohlásil někdejší hráč Sparty, Bohemians 1905, Sampdorie Janov, AS Řím a Lipska.

Leverkusen ho v září přivedl z Říma za více než 700 milionů korun. V říjnu se ale zranil. "Jsem nesmírně šťastný, že po zranění zase konečně můžu hrát, protože ten začátek byl dobrý, ale pak bohužel přišlo zranění a měsíc a půl jsem se dával dohromady, což nebylo úplně příjemné," konstatoval Schick.

"Naskočil jsem do rozjetého týmu, kterému se dařilo. A teď v tom pokračujeme. Potřebuju trošku čas, než poznám víc spoluhráče. Zápasů jsem přece jenom tolik neodehrál, nějaký čas to ještě potrvá. Myslím si ale, že zápas od zápasu je to lepší a lepší," řekl autor devíti reprezentačních gólů.

Na vlastní kůži pociťuje náročnost nabité termínové listiny. V útoku se navíc nemůže střídat s Lucasem Alariem, který je momentálně zraněný. "Zápasů teď máme hodně. Po zranění je trošku těžší si zvyknout. Bohužel nedá se nic dělat, předtím jsem byl zraněný já, teď je zraněný on. Nějak se s tím vypořádáme," prohlásil Schick.

Je rád, že opět hraje. "Čím víc minut do sebe dostanu, tím samozřejmě líp. Musím říct, že program je hodně náročný. Rotace hráčů je potřeba, takže samozřejmě nevím, kolik toho zítra odehraju, ale momentálně se cítím fit, bez zranění. S tím jsem spokojený," prohlásil Schick.

Doufá, že Leverkusen proti Slavii prodlouží sérii neporazitelnosti. Bayer nenašel přemožitele osm soutěžních duelů po sobě. "Momentálně je naše forma výborná, takže doufám, že zítra v tom budeme pokračovat. Je důležité prodloužit sérii, máme lauf a chceme ho mít i nadále a pokračovat v tom i v bundeslize," konstatoval Schick.

