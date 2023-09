Jourová podle serveru Politico řekla, že se nebude ucházet o třetí mandát v EK

Brusel - Česká zástupkyně v Evropské komisi Věra Jourová uvedla, že se nebude ucházet o třetí mandát v unijní exekutivě. Píše to server Politico, na jehož akci to Jourová prohlásila. Nynější místopředsedkyně EK podotkla, že ani neví, zda se vrátí do české politiky. Nevyloučila ani pauzu na "očistu" od politiky.

Podle serveru Politico bylo jen málo pravděpodobné, že by Jourová přesvědčila českou vládu, aby ji do komise znovu navrhla. Jourová totiž byla nominantkou Hnutí ANO Andreje Babiše, které je nyní v opozici, připomíná respektovaný bruselský server.

"Už toho bylo dost," řekla na jeho dnešní akci Jourová ohledně svého možného pokračování v komisi. V unijní exekutivě působí od roku 2014 a v nynější komisi Ursuly von der Leyenové je místopředsedkyní a komisařkou pro hodnoty a transparentnost. Po deseti letech v exekutivní funkci tak Jourová poznamenala, že uvažuje o "jistém způsobu očisty od politiky".

Evropská komise ve stávajícím složení skončí příští rok. Nástupce Ursuly von der Leyenové vybere po volbách do Evropského parlamentu summit EU, tedy premiéři a prezidenti členských zemí, jejich výběr musí potvrdit europoslanci. Každá unijní země pak navrhne svého zástupce v nové komisi. Kandidáti budou muset absolvovat slyšení a v europarlamentu, který musí poté komisi v hlasování schválit.

V neděli místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) uvedla, že nového eurokomisaře z Česka mají navrhnout Piráti se Starosty a nezávislými (STAN). Podle ní s tím souhlasí i premiér Petr Fiala (ODS). V tisku se uvádí, že by o post mohli stát ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela nebo bývalá kandidátka na prezidenta Danuše Nerudová.

Jourová se v komisi nyní nově zabývá také řízením a koordinací programu Evropa připravená na digitální věk. Má totiž na starosti část portfolia po evropské komisařce pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové, jež chce kandidovat na funkci prezidentky Evropské investiční banky (EIB) a vzala si neplacené volno. V minulosti byli českými komisaři Pavel Telička, Vladimír Špidla a Štefan Füle.