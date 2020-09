Josef Trojan bude točit film o legionářích, čeká ho pět projektů

Zlín - Devatenáctiletý herec Josef Trojan bude v nadcházejících dvou letech pracovat na pěti projektech. Bude například točit film o československých legionářích za první světové války a po ní. "To je jediný projekt, o kterém mohu něco říct," řekl Trojan ČTK na zlínském filmovém festivalu. Syn herců Ivana Trojana a Kláry Pollertové-Trojanové je na festivalu jedním ze tří takzvaných young stars, tedy nadějných mladých herců.

Projektů, ve kterých bude pracovat, není podle něj příliš. "Je to po dobu dvou let, jsou od sebe dobře odděleny, jsem za ně šťastný," uvedl Trojan, který na festivalu uvedl svůj loňský snímek Abstinent o mladém chlapci, který skončil v protialkoholní léčebně. "Byla to má první rozsahově větší role, na natáčení vzpomínám rád, i když bylo náročné," uvedl Trojan. Jeho posledním snímkem je Šarlatán.

Herectví je podle něj velmi zajímavá profese. "Je to profese, kde je nevyčerpatelná paleta věcí, které se můžete učit a osvojovat si je. S každou rolí přichází celá řada jiných věcí, které se můžete naučit, a musíte se učit jakoby být jiný člověk, což je zajímavé, protože lidi jsou zajímaví, každý člověk je něčím zajímavý. V tomhle ohledu je to zajímavá profese, vždycky vás hodí do jiné vody," uvedl Trojan.

Nebojí se však, že by ho role příliš pohltily. "Když se do toho člověk ponoří, je to správně. Když film v člověku rezonuje i po natáčení, jsou to ukazatele toho, že to fungovalo. Když se to dotklo vás, tak by se to s největší pravděpodobností mohlo dotknout i diváka," uvedl Trojan, který má z herců rád například Daniela Day-Lewise. V dětství byly jeho oblíbenými snímky Páni kluci, Ať žijí duchové nebo filmy Karla Zemana.

Dalšími dvěma young stars jsou letos na festivalu mladí herci Tomáš Dalecký a Tomáš Mrvík. Hráli ve filmu Smečka, jenž měl na festivalu premiéru. Snímek z prostředí mládežnického hokeje se zabývá tématem šikany. Natáčení bylo podle nich náročné, točilo se na zlínském hokejovém stadionu. Mrvík hrál již ve snímku Všechno bude, nyní jej čeká natáčení televizního kriminálního seriálu. Dalecký, jenž ztvárnil jednu z hlavních postav ve snímku Uzly a pomeranče, začne studovat DAMU, další hereckou příležitost by uvítal.