Jokič 25. triple doublem v sezoně NBA pomohl Denveru porazit rivala Memphis

New York - Basketbalisté Denveru v NBA zvítězili v duelu nejlepších týmů Západní konference nad Memphisem 113:97 a odskočili mu už na rozdíl šesti výher. Nikola Jokič k tomu přispěl svým 25. triple doublem v sezoně za 18 bodů, 18 doskoků a 10 asistencí. Druhý nejlepší tým soutěže Boston doma ztratil vedení o 28 bodů a prohrál s Brooklynem 105:115. Stejně jako Denver ztrácí dvě výhry na ligového lídra Milwaukee.

Memphis měl zřejmě poslední šanci, jak ještě sesadit Denver z prvního místa v Západní konferenci. Po třech čtvrtinách držel s Nuggets vyrovnané skóre 80:80, závěr ale patřil Denveru. A to hlavně díky Jamalu Murraymu, který dal 11 ze svých 22 bodů v poslední čtvrtině. Memphisu nestačilo ani 27 bodů a 10 asistencí Ja Moranta, který hrál s maskou kvůli zlomenině nosu.

Ztráty Memphisu využilo třetí Sacramento, které už je za Grizzlies v závěsu o jedinou výhru. V pátek si připsalo páté vítězství za sebou, když udolalo Los Angeles Clippers 128:127. Zápas rozhodl z trestných hodů sedm vteřin před koncem Domantas Sabonis, autor 23 bodů. De'Aaron Fox dal 33 bodů. Clippers nestačilo ani 27 bodů a 10 asistencí Russella Westbrooka, od jehož příchodu z Lakers prohrál tým všech pět zápasů. Porážku ještě mohl zvrátit Paul George, ale v poslední vteřině minul trojku a nerozšířil bilanci 28 bodů.

Boston nečekaně selhal s Brooklynem, přestože do zápasu skvěle vstoupil a první čtvrtinu vyhrál 37:15. Vedl už o 28 bodů, ale Brooklyn se ještě do poločasu vzpamatoval, ve druhé čtvrtině dal 40 bodů a předvedl velký obrat. Boston naposledy ztratil náskok 28 bodů před čtyřmi lety s Clippers.

Klíčovou postavou vzepětí Brooklynu byl Mikal Bridges, který přišel výměnou za Kevina Duranta z Phoenixu, kde byl považován hlavně za obránce. Tentokrát ale nastřílel 38 bodů. "Ve Phoenixu jsem měl jinou roli. Tady mohu být agresivní i v útoku. Teď mám mnohem větší sebevědomí," připustil Bridges. Za Boston dal 35 bodů Jaylen Brown. Jayson Tatum minul všech sedm trojek a skončil na 22 bodech.

Atlanta pod novým trenérem Quinem Snyderem vyhrála nad Portlandem 129:111, a to především zásluhou 41 bodů Dejounteho Murrayho, který si vylepšil osobní maximum v NBA. Trae Young přidal 23 bodů a 11 asistencí. Za Portland měl 33 bodů Damian Lillard. Český reprezentant Vít Krejčí od nového kouče nedostal šanci a zůstal jen na lavičce Atlanty.

Phoenix i ve druhém utkání s Durantem uspěl, když porazil Chicago 125:104. Durant zaznamenal 20 bodů. Nejlepším střelcem byl opět Devin Booker s 35 body. "Máme posledních 18 zápasů, abychom našli správnou chemii a co nejvíce se poznali, než začne play off. Zůstáváme déle na trénincích a procházíme si herní plán, abychom si co nejvíce vyhověli. A zatím to vypadá dobře," řekl Booker o spolupráci s Durantem.

Už osmou výhru v řadě vybojovali New York Knicks, kteří zdolali Miami 122:120. Zápas rozhodl trojkou dvě vteřiny před koncem Julius Randle, který nastřílel 43 bodů. Celkem v zápase trefil osm trojek. Při rozhodující akci málem ztratil míč, ale ještě ho udržel ve hřišti, a přestože byl pod tlakem obránce, dokázal v pohybu trefit trojku. "Pokud bychom stokrát tuhle situaci zopakovali, tak věřím, že v 99 případech by to košem neskončilo. On to ale trefil a musíme porážku přijmout," konstatoval trenér Miami Erik Spoelstra.

Výsledky NBA

Atlanta - Portland 129:111, Boston - Brooklyn 105:115, Charlotte - Orlando 106:117, Chicago - Phoenix 104:125, Denver - Memphis 113:97, Golden State - New Orleans 108:99, LA Lakers - Minnesota 102:110, Miami - New York 120:122, Oklahoma City - Utah 130:103, Sacramento - LA Clippers 128:127.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 64 45 19 70,3 2. Philadelphia 62 40 22 64,5 3. New York 65 38 27 58,5 4. Brooklyn 63 35 28 55,6 5. Toronto 64 31 33 48,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 62 45 17 72,6 2. Cleveland 65 39 26 60,0 3. Chicago 64 29 35 45,3 4. Indiana 64 28 36 43,8 5. Detroit 63 15 48 23,8

Jihovýchodní divize:

1. Miami 64 33 31 51,6 2. Atlanta 63 32 31 50,8 3. Washington 62 30 32 48,4 4. Orlando 64 27 37 42,2 5. Charlotte 65 20 45 30,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 62 38 24 61,3 2. Dallas 64 33 31 51,6 3. New Orleans 64 31 33 48,4 4. San Antonio 63 16 47 25,4 5. Houston 62 13 49 21,0

Severozápadní divize:

1. Denver 64 45 19 70,3 2. Minnesota 65 33 32 50,8 3. Utah 64 31 33 48,4 4. Oklahoma City 63 29 34 46,0 Portland 63 29 34 46,0

Pacifická divize:

1. Sacramento 62 37 25 59,7 2. Phoenix 64 35 29 54,7 3. Golden State 64 34 30 53,1 4. LA Clippers 66 33 33 50,0 5. LA Lakers 64 30 34 46,9