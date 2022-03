Johnson varoval před pokusy o opětovnou normalizaci vztahů s Ruskem

Londýn - Britský premiér Boris Johnson varoval, že by se Západ po ruské invazi na Ukrajinu neměl pokoušet o normalizaci vztahů s prezidentem Vladimirem Putinem. Během svého dnešního projevu na konferenci Konzervativní strany v Blackpoolu označil Johnson útok ruských vojsk za bod zlomu pro celý svět.

"Jsou tací lidé ve světě..., kteří říkají, že bychom si měli zvyknout na to žít s tyranií... Já se ale domnívám, že se hluboce mýlí," prohlásil britský premiér. "Pokusit se po tomto znovu normalizovat vztahy s Putinem, jako jsme to udělali v roce 2014, by byla přesně ta stejná chyba. Putin musí skončit. Nastal bod zlomu pro celý svět a je to zároveň okamžik volby. Musíme si zvolit mezi svobodou, nebo útlakem," cituje z Johnsonova prohlášení Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE-RL).

Podle britského premiéra se Putin rozhodl zahájit invazi na Ukrajinu ze strachu, že bude mít za souseda svobodný, demokratický národ. A udělal katastrofální chybu, uvedl Johnson. Jestliže by invaze postupovala podle plánů Moskvy, Putin se podle Johnsona nezastaví na Ukrajině.

"Konec svobody na Ukrajině bude znamenat konec jakékoli naděje na svobodu v Gruzii, a poté v Moldavsku. Bude to znamenat začátek nové éry zastrašování ve východní Evropě, od Baltského až po Černé moře," doplnil podle BBC šéf britské vlády.

Johnson dodal, Británie musí nyní podniknout "odvážné kroky nutné k ukončení naší závislosti" na ruské ropě a plynu.

Server Politico upozornil, že britský premiér ve své řeči také přirovnal invazi ruských vojsk na Ukrajinu k rozhodnutí Británie z roku 2016 o vystoupení z Evropské unie. Jak argumentoval, oba dva příklady ukazují ochotu zemí bojovat za svobodu.

"Vím, že je to instinkt lidí v této zemi, stejně jako lidí na Ukrajině, vybrat si pokaždé svobodu," prohlásil Johnson. "Když Britové v tak velkém počtu hlasovali pro brexit, nevěřím, že to bylo jen kvůli nepřátelství vůči cizincům. Bylo to kvůli tomu, že chtěli být svobodní, aby mohli dělat věci jinak a aby se tato země mohla řídit sama," dodal.