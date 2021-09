Johnson se setkal s Bidenem, do Washingtonu dorazil vlakem

Washington - Americký prezident Joe Biden se setkal v Bílém domě s britským premiérem Borisem Johnsonem. Hlavním tématem schůze byla obchodní dohoda, kterou chce Británie uzavřít se Spojenými státy, uvedla stanice BBC. Z New Yorku, kde se zúčastnil Valného shromáždění OSN, Johnson přicestoval do Washingtonu vlakem.

Uzavření obchodní dohody s USA patří mezi priority britské diplomacie. Podle stanice BBC je na stole varianta, že by se Británie připojila k již existující smlouvě o volné dohodě mezi USA, Kanadou a Mexikem. Americký prezident Biden uvedl, že diskuze na toto téma budou s Británií pokračovat.

Američtí představitelé spojují čím dál více uzavření smlouvy se situací v Severním Irsku. Americký prezident uvedl, že si nepřeje změny v mírových dohodách, jež by vedly k zavedení "tvrdé hranice" mezi Severním Irskem a zbytkem ostrova. "V tom plně souhlasíme, nikdo si nepřeje, aby se stalo něco, co by narušilo Velkopáteční či Belfatské dohody," uvedl Johnson.

Oba politici jednali i o dalších oblastech, například o ekologii nebo dodávkách ponorek Austrálii, jež vyvolaly napětí ve vztazích s Francií.

Johnson se s Bidenem setkal osobně podruhé, uvedla stanice BBC. Oba státníci jednali osobně na letošním summitu zemí G7 v Cornwallu.