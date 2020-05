Londýn - Karanténní režim v Británii podle očekávání zůstává bez zásadních změn poté, co premiér Boris Johnson po necelých sedmi týdnech restrikcí oznámil několik předem známých novinek a vyzval obyvatele, aby "prozatím zůstali ve střehu". Ve čtvrt hodiny trvajícím projevu představil "obrysy" plánu pro příští týdny a měsíce, který zahrnuje pokračující izolaci obyvatel, nový výstražný systém či povinnou karanténu po příletu na britské území. Podle lídra opozičních labouristů Keira Starmera prohlášení spíše než odpovědi přineslo další otázky, vláda slibuje detailnější prezentaci své strategie v pondělí.

"Teď není chvíle na to jednoduše omezení tento týden ukončit," uvedl Johnson v předem natočeném projevu vysílaném britskými televizními stanicemi. Bylo by prý "šílenstvím" odčinit dosavadní úspěchy v potlačení epidemie covidu-19 "umožněním druhého vrcholu". "Místo toho činíme opatrné první kroky v úpravě našich opatření," pokračoval ministerský předseda, který sám nemocí prošel.

Mezi bezprostředními novinkami je změna pokynů kolem práce obyvatel. "Pracujte z domova, pokud můžete, ale měli byste jít do práce, pakliže z domu pracovat nemůžete," vysvětlil Johnson. Zároveň nabádal pracující, aby se vyhýbali hromadné dopravě, pro zaměstnavatele prý vláda připravuje seznam zásad ohledně zabezpečení pracovišť.

Britové jsou nadále vyzýváni, aby minimalizovali vycházení, přičemž tento prvek zůstane součástí vládní strategie nejméně do konce měsíce. Johnson ale podobně jako lídři regionálních vlád Walesu a Skotska oznámil uvolnění pravidel kolem aktivit na veřejných prostranstvích. Od středy prý bude povolené "neomezené cvičení" či opalování se v parku.

Stále také platí uzavírka restaurací, části obchodů a škol. U vzdělávacích zařízení by prý návrat k běžnému provozu mohl začít v červnu, konkrétně na základních školách. Podniky v sektoru pohostinství "a další veřejná místa" budou moci znovu přivítat návštěvníky nejdříve v červenci.

Britská vláda chce nyní do boje proti covidu-19 nasadit výstražný systém provozovaný novým "Společným střediskem pro biologickou bezpečnost", který "nám řekne, jak tvrdí musíme být s preventivními opatřeními". V plánu je testovat na přítomnost viru SARS-CoV-2 "statisíce lidí denně". Johnson také avizoval "brzké" zavedení povinné izolace pro každého, kdo přiletí do Británie. Dodal, že vláda nebude váhat s opětovným zpřísněním restrikcí, začne-li se znovu epidemiologická situace zhoršovat.

"Máme za sebou prvotní vrchol, ale nebezpečnější často bývá sestup z hory," vzkázal. Potvrzené případy nákazy koronavirem v Británii rychle přibývají od poloviny března, aktuálně jich země hlásí skoro 220.000. Nejméně 31.855 nakažených zde umřelo. "Prozatím musíme zůstat ve střehu, držet virus na uzdě a zachraňovat životy," uzavřel britský premiér dnešní projev, přičemž citoval nový vládní slogan.

Johnson o oznámeních hovořil jako o "obrysech plánu" a "prvním náčrtu mapy pro znovuotevření společnosti". "To prohlášení přináší více otázek než odpovědí," reagoval podle agentury Reuters lídr Labouristické strany Starmer. "Vypadá to, že předseda vlády v podstatě říká milionům lidí, aby se vrátili do práce, a to bez jasného plánu pro bezpečnost nebo jasných doporučení ohledně toho, jak se tam mají dostat bez použití hromadné dopravy. Země dnes večer chtěla vyjasnění a konsenzus, ale nedostali jsme ani jedno," dodal v prohlášení.

Starmer při tom zmínil potenciální nesoulad mezi vývojem v Anglii a ostatními částmi Spojeného království, kde mají regionální vlády zásadní aspekty boje proti nákaze ve své režii. Wales, Skotsko a Severní Irsko dnes nepřijaly nový slogan Johnsonovy vlády a drží se původního motta obsahujícího jasný apel "zůstaňte doma".