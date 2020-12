Johnson: Požadavky EU by nemohl přijmout žádný britský premiér

Londýn - Britský ministerský předseda Boris Johnson dnes řekl, že žádný premiér Spojeného království by nemohl přijmout požadavky, na nichž trvá Evropská unie při jednání o budoucí podobě vzájemných vztahů po konci brexitového přechodného období. Dohoda je podle Johnsona stále možná, Británie se však obejde i bez ní. Dnes o tom informovala agentura Reuters.

"Naši přátelé v EU v současnosti trvají na tom, že když v budoucnu schválí nový zákon, který v této zemi nebudeme dodržovat (...), tak chtějí automatické právo (...) nás trestat a podniknout protiopatření," prohlásil v britském parlamentu premiér.

"A zadruhé říkají, že Spojené království by mělo být jedinou zemí na světě, která nebude mít svrchovanou kontrolu nad svými vodami pro rybolov. Nemyslím si, že to jsou podmínky, které by měl jakýkoliv ministerský předseda této země přijmout," doplnil.

Britský premiér dále řekl, že země je připravena skončit přechodné období bez ohledu na to, na jakém druhu budoucích vztahů se s EU nakonec dohodne. "Tato země bude připravena, ať už budeme mít kanadské či australské řešení (volného obchodu). V této zemi, po celém Spojeném království, vzniknou pracovní místa nejen navzdory brexitu, ale díky brexitu," dodal Johnson.

Přes horečná vyjednávání v posledních dnech se oběma stranám dosud nepodařilo dospět k dohodě, která by upravovala vztahy Británie s blokem 27 evropských zemí po konci přechodného období, tedy od počátku příštího roku. Většina ze stovek stran textu nové smlouvy je dojednaná, strany ale zatím neumí najít kompromis v trojici sporných bodů: pravidlech hospodářské soutěže, dohledu nad řešením budoucích sporů a rybolovných právech.

Londýn stojí o plný přístup na jednotný unijní trh, podle EU však v takovém případě musí Británie sladit s blokem svá pravidla pro hospodářskou konkurenci, aby její firmy neměly například v důsledku státní podpory vůči těm evropským na jednotném trhu výhodu. V otázce rybolovu se pobřežní státy "sedmadvacítky" snaží za podpory ostatních zemí zajistit pro své rybáře zachování dosavadních práv na lov v britských vodách, Británie však chce výhodnější kvóty pro své lodě.

K dalším rozhovorům o budoucích vztazích Evropské unie a Británie dnes v Bruselu zasednou šéf britské vlády Boris Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Británie opustila evropský blok v lednu a přechodné období, kdy se stále řídí stejnými pravidly jako v době svého členství, skončí poslední den letošního roku. Právě v přechodném období chtěly strany domluvit a sepsat, jak si představují své vztahy od počátku roku 2021. Pokud nenajdou shodu v nejbližších dnech, aby případnou úmluvu mohly do konce roku prostudovat, prodebatovat a schválit parlamenty, zkomplikují od ledna obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty.