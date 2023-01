Jmenování Svatoně ústavním soudcem senátní výbor jednomyslně podpořil

Praha - Bývalý děkan brněnské právnické fakulty Jan Svatoň se zřejmě stane ústavním soudcem. Senátní ústavně-právní výbor dnes jeho nominaci doporučil horní parlamentní komoře jednomyslně schválit. Svatoň působí na katedře ústavního práva Masarykovy univerzity, jejímž byl prorektorem. Senát bude o jeho jmenování rozhodovat za týden.

Sedmdesátiletý Svatoň by měl v týmu ústavních soudců obsadit místo po Kateřině Šimáčkové, která předloni přešla k Evropskému soudu pro lidská práva. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský označil Svatoně za velmi kvalitního kandidáta. Prezident Miloš Zeman původně na místo po Šimáčkové navrhoval advokáta Petra Poledníka, ten ale loni v Senátu potřebnou podporu nezískal.

Pravděpodobný budoucí ústavní soudce Svatoň není pro velké změny ústavy. "Není nutné zavádět rozsáhlé změny do ústavy," řekl senátorům. Do ústavy by podle něj měl být zakotven institut veřejného ochránce práv, tedy ombudsmana. Svatoň nevidí potřebu ústavního zakotvení práva nosit zbraň, na platbu v hotovosti nebo na manželství heterosexuálních párů.

"Diferencovat ve vztazích již je překonáno vývojem a společenskou praxí," uvedl Svatoň. Podle něj by stejnopohlavní páry měly mít stejná práva a povinnosti jako heterosexuální. "Jiná otázka je, jestli je to manželství, nebo ne. Neviděl bych v tom kámen úrazu," řekl Svatoň.

Právo na platbu v hotovosti podle Svatoně není takové důležitosti, aby bylo upraveno v ústavě, stačilo by v běžném zákoně. Podle předsedy výboru Tomáše Goláně (ODS) je v zákoně o oběhu bankovek a mincí. Senátorka Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 pokládá ústavní zakotvení práva za nutné pro ochranu svobody jednotlivce.

Děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity byl Svatoň v letech 2001 až 2007. Později též zastával pozici prorektora pro sociální záležitosti a další vzdělávání. Je odborníkem na ústavní právo a státovědu. V minulosti byl asistentem ústavního soudce Vojena Güttlera, nyní působí ve stejné pozici u soudce Vladimíra Sládečka.