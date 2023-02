Jizerská padesátka má rekordní účast, prvenství obhajují Nygaard a Dahlová

Bedřichov (Jablonecko) - Rekordní Jizerská padesátka bude mít na startu obhájce vítězství Andrease Nygaarda z Norska a Švédku Idu Dahlovou i elitní české závodníky v dálkových bězích na lyžích. Nedělní hlavní závod se startem v 8:30 uzavře program, který v Bedřichově začal už ve čtvrtek. Do devíti závodů zasáhne přes devět tisíc lidí, což je nejvíce v historii. Jizerská padesátka s kapacitou 4800 závodníků je vyprodaná.

Nygaard vyhrál při svých posledních třech startech v Jizerských horách, vedle loňského úspěchu zvítězil také v letech 2019 a 2020. Sedí mu zdejší trať s finišem, do kterého se přijíždí po sjezdu. "Jsem nejtěžší lyžař ve špičce a to je výhoda. Sjíždíte z kopce a přijíždíte ve vajíčku. Je to jenom gravitace. A míváme opravdu dobré lyže. Dobré lyže a dobrá forma, to je klíč," uvedl v rozhovoru, který na youtube zveřejnili organizátoři seriálu Ski Classics.

V neděli se Nygaard pokusí ukončit neporazitelnost Švéda Emila Perssona v aktuálním ročníku tohoto seriálu dálkových běhů. Persson vyhrál Jizerskou padesátku v roce 2021.

O pozici nejlepšího Čecha chce znovu zabojovat devětačtyřicetiletý Stanislav Řezáč. Rád by se udržel ve vedoucí skupině na konec úvodního desetikilometrového stoupání, což se mu v minulých letech nedařilo. Podobné plány má i jeden z jeho největších domácích konkurentů Fabián Štoček. "Ještě jsem nebyl nejlepším Čechem na Jizerské, to by pro mě hodně znamenalo. Nejnáročnější pasáž je to úvodní stoupání. Tam jsem vždycky odpadl z vedoucí skupiny. Největší výzva je, abych se udržel v té čelní skupině přes kopec," uvedl Štoček.

Loňské vítězce Dahlové by měla konkurovat mimo jiné vedoucí žena celkového pořadí Ski Classics Magni Smedasová. Sedmadvacetiletá Norka na konci ledna zvítězila na Marcialonze. Na Jizerské padesátce bude mít premiéru. "Viděla jsem trať jenom v televizi. Nevím přesně, co mě čeká. Těším se na to. Myslím, že se budu jen koukat na ostatní a učit se od nich během závodu," řekla.

V popředí by se ráda pohybovala také Štočkova kolegyně z Vltava Fund Ski Teamu Sandra Schützová. "Na Jizerské bych chtěla být v nejlepší šestce," uvedla lyžařka, která loni obsadila na Jizerské padesátce 11. místo. Byla těsně za dlouholetou českou jedničkou Kateřinou Smutnou, která se tehdy vrátila ze sportovního "důchodu" na tento jeden závod. Něco podobného Smutná plánuje i letos.