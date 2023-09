Jízdní kola se snaží být na autosalonu v Mnichově alternativou k autům

Mnichov (Německo) - Cyklistická kola, tříkolky a koloběžky nejsou na Mezinárodní automobilové výstavě (IAA) v Mnichově pouze doplňkem autosalonu, klasickým autům se výrobci pedály poháněných zařízení snaží nejen vyrovnat, ale zároveň se ukázat i jako udržitelnější alternativa. S rozkvětem cyklistiky počítá i německá automobilka Volkswagen, která se rozhodla investovat do leasingu jízdních kol.

"Tohle není jen tak nějaké kolo, tohle je 'to kolo'," vítal dnes dopoledne návštěvníky personál ve stánku finanční společnosti Volkswagen Financial Services. Zde je vystaveno elektrokolo, které na sobě nese značku Audi a nápis e-tron na baterii. V představení tohoto kola tak personál jako slovní hříčku využil kdysi všudypřítomný reklamní slogan Volkswagenu Das Auto, tedy 'to auto'.

Jedna z návštěvnic k obsluze pronesla, že doma v garáži má elektromobil Audi e-tron, ale kolo používá od firmy Specialized. "Tak ho vyměňte, tohle kolo se k vašemu autu hodí lépe," vyzval ženu jeden z členů personálu. "Vaše může být za 8900 eur (215.000 Kč), nebo ho můžete mít na splátky," dodal. Splátky se podle programu pohybují od 130 do 160 eur (až 3860 Kč) měsíčně.

Cenovku na kole někteří návštěvníci komentovali jako příliš vysokou. "Co je na tom kole tak mimořádného, kromě čtyř kruhů značky Audi?" zeptal se jeden z nich. Podle obsluhy jsou kvalitní komponenty včetně výkonného elektromotoru.

Jen o několik stánků vedle představuje svá kola společnost Riese & Müller, která přišla s trochu jiným konceptem než leasing. Elektrická kola nabízí jako předplatné, a to na dobu v rozmezí šesti až 24 měsíců. Například model Multitinker, na kterém lze pohodlně vézt dvě děti i s menším nákupem, stojí v případě půlročního předplatného 189 eur (4560 Kč) měsíčně. Při uzavření smlouvy na dva roky se měsíční poplatek sníží na 99 eur (2400 Kč). Součástí předplatného je i zajištěná údržba kol.

Zájem v centru Mnichova, kde se výstava pro veřejnost koná, upoutala také finská společnost Kinner. Svůj výrobek, který tak trochu připomíná zvětšené šlapací autíčko, označuje jako elegantní auto poháněné lidskou silou. Ladnost tvarů je nezpochybnitelná. O inspiraci linií vypovídá to, že tvůrce velomobilu Ari Jukka Luomaranta vyrábí také kytary a restauruje veteránské vozy.

Velomobil, který je určen pro dvě šlapající osoby a který stojí 15.000 eur (362.000 Kč), je vybaven velkými silničními cyklokoly a elektrickým motorem. Jízda je tak podle Luomaranty díky elektromotoru snadná. "Má to evropskou certifikaci, takže elektromotor jezdcům pomáhá do rychlosti 25 kilometrů v hodině. Jet s tím můžete třeba i padesátkou, ale už jenom na sílu svých svalů," řekl v rozhovoru s ČTK. Elektromotor se po překročení limitu 25 kilometrů v hodině odpojí.

Využití velomobilu vidí Luomaranta prakticky kdekoli, ať už pro dojíždění do práce, kondiční jízdy či nákupy. Nákup je možné uložit v přídi, kam se podle Luomaranty vejde i basa piv. Další prostor výrobce plánuje za sedadly. "Také pro pohyb ve městě je stroj ideální, a to i díky jeho jednometrové šířce," poznamenal. "Ze všeho nejlepší ale je vyrazit s přítelkyní nebo s manželkou na projížďku mimo město. Pořád je to jenom kolo, a ne auto, takže si cestou můžete dát třeba skleničku prosecca," řekl.

V Mnichově jsou k vidění i nejrůznější typy nákladních kol. Některá z nich mají rám konstruovaný tak, že nabízí místo pro jednu basu piv či limonád. Další kola mají úložný prostor výrazně vyšší, takže umožňují naložit rodinný nákup, nebo instalaci dvou dětských sedátek vedle sebe. Společnost Mubea pak prezentuje nákladní elektrické čtyřkolky, které mohou sloužit jako pojízdný bar a doručovatelská vozítka.

Centrum Mnichova, kde se výstava koná, je pro automobily uzavřené, cyklisté jsou ale vítáni. Ti, kdo přijedou na náměstí Odeonsplatz, si mohou nechat zdarma udělat údržbu kola včetně mytí. Je tam i závodní okruh pro dětské cyklisty.

