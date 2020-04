Jistota je jistota, covid byl v rodině, uvedli manželé v Litovli

Olomouc/Litovel - Výskyt koronaviru v rodině přivedlo dnes osmašedesátiletou Marii Vrobelovou a jejího muže k odběrovému stanu v Litovli, kde se dnes spustila testovací studie mapující promořenost populace. Kvůli nákaze v rodině již jedno testování před týdny podstoupila, přesto chtěla dnes získat jistotu. Šestačtyřicetiletého Kamila z Olomouce zase trápila po lednovém návratu z lyžování v Itálie velká dušnost. Byl přesvědčen, že šlo právě o covid-19. S negativním výsledkem nakonec ze stanu vyšel nejen on, ale i manželé Vrobelovi.

"Zhruba před měsícem a půl donesla nemoc ze školy dcera našich příbuzných a nakazili se od ní. My jsme tam tehdy byli u nich na narozeninách, po 14 dnech jsme byli na testech a dopadlo to dobře. Přesto si to chceme ještě jednou potvrdit. Tehdy jsme to velmi prožívali, měli jsme strach. Oni jsou přitom dodnes v karanténě, stále to u nich koluje a čekají na výsledky," řekla ČTK Marie Vrobelová. Přesto, že si termín předem nerezervovala, k odběru se dostala zhruba po čtvrt hodině.

Manželé průzkum vítají a považují ho za dobrou věc. Pocházejí z Červenky, která byla stejně jako Litovel, Uničov a další okolní obce kvůli šíření koronaviru dva týdny neprodyšně uzavřena. "Průzkum by měl určitě být, aby se vědělo o co vlastně tady jde, aby se mohlo vše otevřít, a ať se ví, zda jsme zdraví," doplnil její sedmdesátiletý manžel Jan Vrobel.

Především kvůli snaze zjistit, zda už nemoc prodělal, či nikoliv, se do testovací studie dnes zapojil také šestačtyřicetiletý Kamil z Olomouce. Před jarními prázdninami v lednu byl s rodinou lyžovat v Itálii a po návratu měl zdravotní potíže. "Šlo o problémy s dýcháním, únavu, kašel. Žijeme s maminkou pohromadě, chceme si být jistí, že jsme tím už prošli nebo že nás to ještě čeká," řekl ČTK. Místo v rezervačním systému zajistila švagrová. "Vítáme to, člověk chce vědět, zda má protilátky, jestli to už prodělal nebo zda ho to čeká. U spousty lidí se třeba odhalí, že už to měli a ani to neví. Sami jsme zvědaví, jak to dopadne," dodal šestačtyřicetiletý Kamil.

V rezervačním systému si muž s matkou a švagrovou obsadili místa hned po spuštění testování, před odběrovými stany na periferii Olomouce stáli tak dnes již před 08:00, stejně jako téměř stovka dalších dobrovolníků. V té chvíli se v nově vybudovaném odběrovém zázemí dokončovaly poslední úpravy, zdravotníci v ochranných oblecích si nasazovali roušky a přes ně ochranné štíty a dostávali poslední pokyny. "Je v tom hrozné teplo, ale budeme se snažit to zvládnout," řekla ČTK jedna ze zdravotnic.