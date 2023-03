Jislová je po zranění zpět v Novém Městě na Moravě a po sprintu uvidí, co dál

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonistka Jessica Jislová je po svalovém zranění a vynechaném mistrovství světa v Oberhofu zpět v národním týmu. Osmadvacetiletá rodačka z Jablonce nad Nisou věří, že během více než měsíční přestávky našla s lékaři příčinu zdravotních potíží, a ráda by absolvovala páteční sprint Světového poháru v Novém Městě na Moravě bez bolesti. Novinářům ve Vysočina Aréně řekla, že se po domácím podniku rozhodne, zda bude pokračovat v sezoně dál, nebo ne.

"Jak na tom opravdu jsem, uvidíme v pátek. Na tréninku jsem se cítila celkem dobře. Myslím, že je to i tím, jak je tělo odpočaté. Doufám, že mi ten příjemný pocit vydrží i do závodů," řekla Jislová.

Devětadvacátá žena Světového poháru řešila od začátku roku bolesti v oblasti žeber. Před únorovým mistrovstvím světa se potíže zhoršily a lékaři jí doporučili odpočinek. Jen ten ale nezabíral a před deseti dny měla Jislová stále obtíže. Poté se jí však s odborníky podařilo nalézt příčinu.

"To, co jsme povolili, je v podstatě to, co jsem říkala celou dobu, že mě to bolí pod lopatkou a mezi žebry. Takže sval, ke kterému se v podstatě nedá skoro pořádně dostat. Jsou to mezižeberní a je to pod lopatkou. Takové super speciální místo," uvedla Jislová.

Podle ní jí pomohla práce všech lékařů, které měla k dispozici. "Navštívila jsem tolik lidí, že kdybych je měla všechny jmenovat, asi bych to nezvládla. Musím říct, že o mě hezky pečovali a poznala jsem spoustu nových lidí. Byla to kolektivní práce. Určitě jsem ale byla nejčastěji u Romana Karpíška a potom v Centru pohybové medicíny u pana profesora (Pavla) Koláře a ostatních lidí, co u něj pracují," podotkla Jislová.

Před Světovým pohárem v Novém Městě na Moravě si dává postupné cíle. Nejprve chce zasáhnout do pátečního sprintu a pak se rozhodne, co dál. Poslední závod Jislová absolvovala na konci ledna v Anterselvě. "Prostě počkám na to, jak to bude vypadat po sprintu, pak si sednu s trenéry a probereme další postup. Jsem normálně sbalená, takže uvidíme," pronesla.

Vrátit se právě v domácím podniku pro ni bylo určitou motivací. "Popravdě jsem si však řekla: Ok, vynechala jsem mistrovství světa, ale už nechci o nic dalšího přijít. Takže bych se snažila vrátit, i kdyby to bylo někde jinde. Tím, že je to ale tady a nemuseli jsme řešit dopravu, tak to pro mě bylo jednodušší. Cestou sem jsem se také stavila na další rehabilitaci, takže to bylo praktické," líčila s úsměvem česká reprezentantka.

Na domácím Světovém poháru již startovala třikrát, vždy ale před prázdnými tribunami kvůli opatřením proti koronaviru. "Těším se na to hodně. A jsem na to zvědavá, jaké to tady s fanoušky doopravdy je,“ řekla Jislová.

Během únorového mistrovství světa se i v televizi od soupeřek něco přiučila. Sledovala s odstupem především jejich práci se zbraní. "Já když závodím, tak se pak na to nedívám. Teď ale bylo fajn, že jsem se mohla podívat na to, jak ty holky vlastně při závodech vypadají. Něco jsem viděla i v jejich práci se zbraní. Teď to ale ještě zkoušet nebudu. Na to přijde čas po sezoně," uvedla Jislová.

Po březnovém konci Světového poháru se stabilní členka štafety pokusí více věnovat i stávajícím zdravotním obtížím. "Nejspíš ano. Nejsme si úplně jistí, čím se to všechno stalo. Egil (trenér Gjelland) si trochu myslí, že tam byla třeba nějaká chyba v tréninku. Třeba se přehnala nějaká síla nebo něco. Nejspíš je to ale něco dlouhodobého, co se nabalovalo a pak se to vše spojilo dohromady," dodala Jislová.