Londýn - Londýnský festival designu udělil české architektce Evě Jiřičné letošní medaili za celoživotní dílo. Ocenění náleží osobnostem, které během své kariéry zanechaly "významnou a zásadní" stopu v oboru designu. Medaili si Jiřičná společně s dalšími oceněnými převezme 17. září, napsal web dezeen.com.

Jiřičná, která v březnu oslavila 79. narozeniny, žije v Londýně od roku 1968. Rodačka ze Zlína v rozhovoru s pořadateli londýnského designového festivalu uvedla, že britská metropole jí dala zejména svobodu, a to jak osobní, tak profesní. "Anglie a konkrétně Londýn mi poskytly vše, co jsem si mohla přát jako člověk žijící v Československu na konci 60. let," řekla držitelka Řádu britského impéria.

Mezi nejznámější projekty české architektky patří interiér londýnské budovy pojišťovny Lloyds nebo vlajková prodejna módní značky Joseph, kterou navrhla v roce 1988. Letos v květnu se Vzdělávací komplex zlínské Univerzity Tomáše Bati, který navrhla společně se svým pražským kolektivem, stal stavbou roku 2017 Zlínského kraje. V roce 2013 obdržela Jiřičná v Británii cenu za mimořádný přínos postavení žen v architektuře nesoucí jméno britské architektky Jane Drewové.

"Není jedno dílo, na které bych byla nějak specificky hrdá," odpověděla Jiřičná na otázku ohledně nejvíce ceněného projektu své kariéry. "Jsem prostě nesmírně vděčná všem, kteří se mnou pracovali, kteří mi svěřili práci. Všechno v architektuře zahrnuje týmovou práci, a já jsem pracovala s tolika ohromnými lidmi," dodala.

Během londýnského festivalu designu budou mezi 15. a 23. zářím v muzeu V&A vystavovány práce všech čtyř vítězů letošních medailí. Hlavní cenu obdrží módní návrhář Hussein Chalayan narozený na Kypru, který je známý avantgardními modely.