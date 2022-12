Jiříček: Máme to dobře rozehrané, to nejdůležitější nás ale teprve čeká

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě: Skupina A (Halifax): Švédsko - Česko, 29. prosince 2022. David Jiříček (uprostřed) z ČR se raduje se spoluhráči z gólu.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě: Skupina A (Halifax): Švédsko - Česko, 29. prosince 2022. David Jiříček (uprostřed) z ČR se raduje se spoluhráči z gólu. ČTK/AP/Darren Calabrese

Halifax (Kanada)/Praha - Hokejový obránce David Jiříček je rád, že se české reprezentaci vydařil vstup do juniorského mistrovství světa v Kanadě. Zároveň si ale dobře uvědomuje, že rozhodující zápasy národní tým teprve čekají. Svěřenci trenéra Radima Rulíka získali ve třech zápasech sedm bodů a zajistili si postup do čtvrtfinále. Dnes je v Halifaxu čeká poslední utkání základní skupiny proti Německu.

"Máme to dobře rozehrané. Myslím si, že výkony byly zatím dobré, konkurenceschopné," pochvaloval si Jiříček v on-line rozhovoru s novináři. "Jsme rádi, že ohlasy jsou kladné, ale vše se může ještě zkazit. Máme před sebou poslední zápas ve skupině a pak čtvrtfinále. Nečeká nás nic jednoduchého, ať půjdeme na kohokoliv. To, co je teď před námi, je nejdůležitější. Pak se můžeme koukat dále," podotkl devatenáctiletý bek.

Český tým se v Kanadě zatím prezentuje aktivním a ofenzivním hokejem, do útočných akcí se hodně zapojují i obránci, kteří vstřelili již sedm gólů. Alespoň jeden kanadský bod si připsalo už 18 z 21 hráčů, kteří zasáhli do hry. "To je fajn. Naposledy proti Švédsku jsme celý zápas točili čtyři lajny, do hry zasáhlo třináct útočníků, sedm beků a každá formace měla šance a měla něco ze hry," těšilo Jiříčka. Konkrétně ocenil výkony brankáře Tomáše Suchánka. "Chytá super," řekl.

Juniorští reprezentanti se před závěrečným dnem základních skupin MS drží ve hře o první místo, které by jim zajistilo čtvrtfinále v Halifaxu. Nemuseli by se tak stěhovat do Monctonu. To však Jiříček moc neřeší. "Mohlo by to být pozitivní, ale na čtvrtfinále se každý připraví dobře. Bez ohledu, kde bude hrát. My se soustředíme hlavně na svou hru a nejbližší zápas. Potřebujeme do něj dobře vstoupit a získat tři body," řekl Jiříček, jenž si v aktuální sezoně připsal dva starty za Columbus v NHL.