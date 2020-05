Jihovýchod Čech zasáhne bouře a celé Česko silný vítr

Praha - Jihočeský kraj a Vysočinu zasáhnou během dnešního odpoledne a večera silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Bouře už postupují přes Šumavu a vítr dosahuje v nárazech rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové také prodloužili výstrahu před silným větrem pro téměř celou republiku až do úterních 02:00 a výstrahu před sněžením do úterních 08:00.

Už v neděli meteorologové varovali, že většinu Česka zasáhne silný vítr o rychlosti v nárazech až přes 70 kilometrů za hodinu. Dnes rozšířili výstrahu i na Prahu a Středočeský kraj, takže nyní zahrnuje téměř všechny regiony kromě Karlovarského a Plzeňského kraje a malé části severních Čech. Ve vyšších polohách, zejména na horách v severní polovině republiky, také napadne do úterního rána až 15 centimetrů nového sněhu.

ČHMÚ dnes také varoval před silnými bouřkami na jihovýchodě Čech. "Přes Šumavu se směrem k severovýchodu posunuje pás nebezpečných bouřek, ve kterých se vyskytují nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu (90 kilometrů za hodinu)," oznámili pracovníci ústavu. Bouřky mohou na většině území Jihočeského kraje a celé Vysočině rozvodnit hlavně menší toky, zaplavit sklepy či vyvracet stromy. Hrozí také škody kvůli bleskům a krupobití.