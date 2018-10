Praha - Jihočeští lidovci nominovali na svém krajském výboru na předsedu strany nynějšího místopředsedu Jana Bartoška. Bartošek ČTK řekl, že se zatím nerozhodl, zda nominaci přijme. Možnou kandidaturu zvažuje i první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, na rozhodnutí je ale podle něj ještě čas. Zlínský hejtman a senátor Jiří Čunek se o kandidatuře rozhodne v únoru. Nynější předseda lidovců Pavel Bělobrádek minulý týden oznámil, že na březnovém sjezdu strany už nebude funkci, kterou zastává od roku 2010, obhajovat.

Bartošek na twitteru napsal, že od jihočeského výboru dostal ve čtvrtek nominaci na předsedu strany a že si toho váží. ČTK řekl, že ho jihočeští lidovci nominovali na předsedu už před dvěma roky, tehdy to ale odmítl s tím, že dokud stranu povede Bělobrádek, kandidovat nebude. "Včera to téma znovu zvedli a přijali usnesení, které jsem napsal. Je to poměrně zásadní věc, já to o víkendu proberu s rodinou a po neděli k tomu dám vyjádření," řekl.

Podle Jaromíra Talíře, místopředsedy jihočeského krajského výboru KDU-ČSL, který nominaci podal, je Bartošek logickou a správnou volbou do čela strany. "Vykonává funkci místopředsedy KDU-ČSL, dlouhodobě prosazuje konzervativní politiku s důrazem na sociální oblast. Podle nás je proto ideální volbou na post předsedy a krajský výbor se na tom jednohlasně shodnul," uvedl Talíř.

Kandidaturu zvažuje i Jurečka, zatím ale rozhodnut není. "Pořád je to ve stavu, kdy se o tom bavím jak s lidmi uvnitř KDU-ČSL, tak i vně a sbírám názory a podněty. Protože mně jde o to, abychom dokázali najít kandidáta, který má opravdu potenciál KDU-ČSL zase dostat aspoň na osm, devět, deset procent. A já to nemám jako svůj nezbytně nutný ambiciózní kariérní cíl," řekl ČTK. Podle něj je na rozhodnutí o kandidatuře ještě čas, protože klíčové nominační konference se budou konat až v únoru.

Jako o možném kandidátovi se mluví i o Čunkovi, který se o předsednictví utkal s Bělobrádkem i na sjezdu v roce 2017 a má výraznou podporu ve Zlínském kraji. "Řekl jsem jasně, že to rozhodnutí nemusím učinit teď, taky ho nedělám a rozhodnu se až v únoru," řekl dnes Čunek ČTK.

Bělobrádek minulý týden na celostátní konferenci lidovců oznámil, že už nebude opětovně kandidovat na předsedu. "Vím, že po těch osmi letech člověk už nepřináší tolik energie a nových přístupů, jak by měl, takže si myslím, že straně prospěje, pokud bude nový předseda," řekl tehdy. Svých možných nástupců vidí Bělobrádek několik, o jménech nechtěl spekulovat. Nehodlá ani žádného kandidáta osobně podpořit.