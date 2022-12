Jihočeský kraj chce zavést jednotný integrovaný systém hromadné dopravy

České Budějovice - Jihočeský kraj chce v příštím roce zavést jednotný integrovaný systém hromadné dopravy (IDS). Cestující by si tak mimo jiné nemuseli při přestupech kupovat nové jízdenky. Systém by navíc měl být napojený i na MHD. ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

"Například člověk, který bude chtít cestovat z Tábora do Českých Budějovic, by si měl přes jednoduchou aplikaci najít nejvýhodnější spoj bez ohledu na to, jestli se bude jednat o autobus nebo vlak. Měl by jednoduše platit kartou nebo QR kódem. Chceme, aby systém byl funkční a uživatelsky hodně přátelský. Rádi bychom IDS spustili v příštím roce nebo na začátku roku 2024," řekl Kuba.

Dodal, že kraj si nechal vypracovat průzkum. Na jeho základě bude reagovat i na poptávku cestujících. "Jde o to, abychom nezaváděli to, co lidi nezajímá, abychom věděli, co si přesně pod tím IDS představují a aby byl systém pro ně pohodlný," řekl Kuba.

Jihočeský kraj pro příští rok neplánuje zdražovat ceny za jízdné v autobusových spojích v regionu. Vyšší náklady za vstupy, které způsobují především dražší pohonné hmoty, bude kraj kompenzovat ze svého rozpočtu.

Linkové autobusy v Jihočeském kraji od letoška po dobu deseti let obsluhují tři společnosti. Na Českobudějovicku to je společnost GW Bus, na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Písecku, Prachaticku a Strakonicku ČSAD autobusy České Budějovice a na Táborsku BusLine.

Náklady na linkové autobusy na jihu Čech pro příštích deset let činí 7,4 miliardy korun. Z toho pět miliard Kč uhradí kraj, zbytek dopravcům vynesou tržby od cestujících. Vyplývá to ze smlouvy mezi krajem a dopravci. Podle kontraktu linky najezdí nejvíc kilometrů na Českobudějovicku. Ročně to bývá kolem 3,8 milionu kilometrů.