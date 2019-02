Praha - Všechny jihočeské silnice jsou po ránu sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na některých lesních úsecích vozovek se může tvořit náledí. V Libereckém a Ústeckém kraji je sníh v horských oblastech, jinak jsou povrchy mokré a vlhké. Meteorologové varují před silným větrem.

Jihočeský kraj

Všechny jihočeské silnice jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na některých lesních úsecích vozovek se může tvořit náledí. Většina silnic je mokrá a holá. ČTK to dnes řekl Jiří Novotný z dispečinku správy údržby silnic Jihočeského kraje.

Teploty v regionu se pohybují kolem nuly, což může způsobovat náledí. Na Jindřichohradecku navíc mohou dopravu komplikovat místy se vyskytující mlhy.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo a místy slabý déšť. Během dne budou srážky ustupovat. Teploty se v nižších polohách dostanou na hodnotu šest až devět stupňů Celsia.

Královéhradecký kraj

V horských oblastech je na vedlejších silnicích místy zledovatělý sníh krytý posypem. Řidiči by měli být zvláště opatrní na silnicích druhé a třetí třídy ve vyšších polohách Jičínska, Náchodska, Trutnovska a Rychnovska. Jinak jsou hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji většinou suché a sjízdné bez omezení. Vyplynulo to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Ráno bylo v Královéhradeckém kraji většinou zataženo, bez srážek a teploty se pohybovaly od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia.

Meteorologové na dnešek předpovídají oblačno až zataženo, během dne přechodně polojasno. Odpoledne ojediněle déšť, nad 1000 metrů sněžení. Na horách mohou být srážky četnější. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od plus šesti do plus devíti stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem jednoho stupně nad nulou. Vítr bude vát čerstvý, na horách s nárazy 70 až 90 kilometrů v hodině.

Liberecký a Ústecký kraj

Sníh leží na silnicích v Libereckém a Ústeckém kraji v horských oblastech. Jinak jsou povrchy mokré a vlhké a teploty se pohybují kolem nuly. Místy viditelnost snižují mlhy, vyplývá z údajů na dopravním webu. Meteorologové v předpovědi varují před silným větrem. Na horách a ve Frýdlantském výběžku na Liberecku může v nárazech dosahovat rychlosti 55 až 70 kilometrů v hodině. K večeru by měl vítr slábnout.

Teploty jsou ráno mezi dvěma až minus třemi stupni Celsia, ve Frýdlantském výběžku mají kolem pěti stupňů. Na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a části Krkonoš na Semilsku je zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, ve vyšších polohách na Českolipsku je ujetá vrstva sněhu krytá posypem a na krušnohorských silnicích jsou zmrazky, zbytky rozbředlého sněhu i zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem.

Přes den by mělo být podle předpovědi zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo smíšenými přeháňkami. Sněhové by měly být v polohách nad 800 metrů nad mořem. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové mezi pěti až devíti stupni, na horách od jednoho do pěti stupňů.

Olomoucký kraj

Mrznoucí déšť může dnes ráno zkomplikovat cestu řidičům na severu kraje. Hlásí ho silničáři na Šumpersku. Ve stejném okrese a zároveň i v sousedním Jesenicku navíc fouká silný vítr. Silnice jsou v kraji již téměř všechny holé, pouze v nejvyšších polohách leží na inertních úsecích ujetá zledovatělá vrstva krytá posypem.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou na Šumpersku a Jesenicku hlavní i vedlejší tahy již zcela bez sněhu, zůstává jako ujetá zledovatělá vrstva pouze s inertním posypem od vyšších poloh. Na Olomoucku a Prostějovsku by vozovky měly být sjízdné bez omezení, viditelnost však komplikuje mlha. Stejná situace je i na Přerovsku.

V Olomouckém kraji se již oteplilo, teplota se většinou pohybuje od minus tří stupňů do dvou stupňů nad nulou. Nejtepleji je na Jesenicku, kde dnes ráno bylo plus pět stupňů.

Pardubický kraj

Na vedlejších silnicích ve vyšších polohách je místy zledovatělá vrstva sněhu, někde hrozí námraza. Opatrní by měli být řidiči především v okolí Třemošnice, Lanškrouna a na Chrudimsku. Například na hlavní silnici I/34 mezi Hlinskem a Poličkou se vlivem silného větru místy tvořily sněhové návěje z polí. Hlavní silniční tahy jsou většinou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

V Pardubickém kraji bylo ráno většinou zataženo, oblačno a teploty se pohybovaly od minus dvou do plus tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů by mělo být oblačno až zataženo, během dne přechodně polojasno, odpoledne ojediněle déšť, nad 1000 metrů sněžení, na horách by měly být srážky četnější. Nejvyšší denní teploty vyšplhají až k devíti stupňům Celsia, v 1000 metrech na horách bude jen kolem plus jednoho stupně. Vítr bude vát čerstvý, na horách s nárazy 70 až 90 kilometrů v hodině.

Kraj Vysočina

Na vozovkách nižších tříd na Vysočině leží zledovatělá vrstva sněhu. Někde silnice pokrývá ujetá vrstva sněhu s posypem. Týká se to především Pelhřimovska, Žďárska a Havlíčkobrodska. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku silničářů na Vysočině.

Všechny vozovky v regionu jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Platí to také pro úsek dálnice D1 na Vysočině. Na Žďársku může viditelnost zhoršovat mlha.

Teploty se v kraji po ránu drží těsně pod bodem mrazu. Podle předpovědi meteorologů se ranní mlhy a zatažená obloha mohou přes den změnit v slabý déšť a mrholení. Teploty se na Vysočině dostanou na hodnotu tří až sedmi stupňů Celsia.

Zlínský kraj

S možným namrzáním vozovek kvůli tajícímu sněhu musejí dnes ráno počítat řidiči na některých úsecích na Zlínsku. Ve vyšších polohách Vsetínska zase správci cest upozorňují na ujetou sněhovou vrstvu s ledovými kolejemi, zvýšená opatrnost je stále na místě. Ostatní vozovky ve Zlínském kraji jsou holé a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. (ŘSD).

Na Zlínsku jsou vozovky podle silničářů holé, místy mokré od tajícího sněhu. Opatrnost je však nutná kvůli možnému namrzání. Na Vsetínsku leží na inertních úsecích ve vyšších polohách ujetá vrstva sněhu vysoká pět až 15 centimetrů, místy jde již o sněhovou kaši. Jízdu tam mohou komplikovat vyjeté koleje, opatrnost je na místě, uvádí ŘSD.

Zcela bez omezení by měly být sjízdné silnice na Uherskohradišťsku, jsou holé a suché. Bez větších komplikací mohou cestovat řidiči i po Kroměřížsku, i tam jsou vozovky holé. V kraji se dnes ráno teploty pohybují většinou kolem nuly.