Jihočeské kamenictví dělalo pomníky Mukovi i rodině Ringo Čecha

Velešín (Českokrumlovsko) - Pomníky Petru Mukovi i rodině Františka Ringo Čecha vyrobilo kamenictví Jatvar z jihočeského Velešína. Polovinu zakázek tvoří hřbitovní architektura, druhou dlažby k bazénům, parapety či kuchyňské desky. Firma ročně zpracuje zhruba 130 tun kameniva. Obrat jí stále roste, loni byl deset milionů Kč. Majitelka Jatvaru Markéta Nováková získala letos cenu Živnostnice roku Jihočeského kraje.

Její otec koupil kamenictví roku 1990 v privatizaci, Nováková s manželem ho převzali v roce 2011. Do té doby opracovával Jatvar jen umělý kámen, tedy beton s terasovou drtí. Novákovi pak přidali přírodní kámen. "Začali jsme zpracovávat i přírodní žulu, onyx, mramor," řekla ČTK Nováková, jež měla svou první kamennou desku doma v koupelně pod umyvadlem.

Vystudovala obchod a cestovní ruch a pracovala jako regionální manažerka firmy Zepter. Při mateřské začala otci v kamenictví pomáhat. Nejdřív v kanceláři, pak na montážích svítilen, váz či desek na hřbitovech. Začátky byly těžké. "Já vůbec nevěděla, o co jde. Co je šestka šroubek, co je osmička hmoždinka, to pro mě jako pro mladou holku byla španělská vesnice. Postupem času jsem se do toho dostala. Ale dodnes, když dáváme na vysokozdvižný vozík desku silnou deset centimetrů, mám z toho respekt."

Dřív dělal Jatvar jen hřbitovní architekturu, v poslední době si lidé víc a víc objednávají dlažbu k venkovním bazénům, kamenné parapety, schody, kuchyňské i koupelnové desky. Zajímavou zakázkou byl pomník na hrob zpěváka Petra Muka na hřbitově v Českém Krumlově, který si přála jeho manželka.

"Má nahoře kouli, kam jsme gravírovali znak jin a jang a jeho podpis. Paní Muková byla moc příjemná, nic si nevymýšlela, přišla s jasnou myšlenkou, super spolupráce. Dělali jsme i pomník pro rodinu Františka Ringo Čecha v Římově, se kterým jsme se i zasmáli a pobavili," řekla Nováková. Její manžel Pavel rád vymýšlí nové tvary, tak vzniklo srdce vykládané Swarovského zirkony pro pomník ve Věžovatých Pláních.

Trendy se mění. Letos vede orion, modro-fialový kámen. A zatímco dříve se vyráběly kuchyňské desky leštěné, teď jdou na odbyt matné. Kameny v Jatvaru brousí či leští muži, Nováková dělá třeba nápisy. Pomáhají i děti: syn studující vysokou školu rozváží desky a montuje, dcera vyzlacuje písmo. Občas zaskočí i otec podnikatelky a zakladatel Jatvaru Jan Tvaroh. Manžel Pavel, který začal ve firmě tím, že opracovával kámen, je také autorem žertovného sloganu Jatvar - vyrobíme každý patvar.

Firmě jako mnoha jiným schází zaměstnanci. Jsou jen čtyři, museli proto nedávno odmítnout zakázku na opravu stanice pražského metra Můstek. Za úspěch považují, že pronikli na rakouský trh.

Nováková se kamenů dotýká denně. "Každý den se vyrábí, řeže, každý den si sednu k žulovému stolu, chodím po kamenné dlažbě. Lidé si myslí, že kámen je studený, ale on akumuluje teplo okolí. Z kamene máme doma dlažbu u bazénu, parapety, ale mohlo by jich být víc: chtěla bych kamenné schody, jenže není čas, kovářova kobyla...," řekla živnostnice.