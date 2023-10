Jihočeská firma roku vyrábí roubenky do Krkonoš i na Šumavu, z kanadského cedru

Jílovice (Českobudějovicko) - Firma Nema, která vyrábí dřevostavby, se ve vývoji nově zaměřuje na modulární architekturu. Společnost vyrábí 30 let dřevostavby, krovy a vazníky, také roubenky, na něž používá kanadský cedr. Nedávno otevřela v Jakuli u Nových Hradů areál za 250 milionů Kč. Na trhu teď kvůli drahým hypotékám cílí spíše na veřejné stavby. Zaměstnává kolem 100 lidí, má tři výrobní areály. ČTK to řekla obchodní ředitelka rodinné firmy Eliška Janeček Nemravová. Nema letos získala cenu Firma roku Jihočeského kraje.

Ročně dodá firma 70 roubenek, hodně do Krkonoš i na Šumavu. Na jejich stavbu dováží kanadský cedr jako kulatinu. "Vlastnosti kanadského cedru jsou pro stavbu roubenek lepší než u českého dřeva. Cedr roste v Kanadě v daleko horších podmínkách než u nás, ve větší zimě nebo dešti než novohradský smrk. Léta v cedru jsou daleko hustší a díky tomu má daleko lepší tepelné a statické vlastnosti pro domy," řekla Nemravová.

Roubenky vyrábí firma v nové hale v Jakuli. Má tam i sušárnu a velké CNC stroje, které opracovávají CLT panely, dřevěné panely vyrobené z masivního řeziva. "České dřevo by mělo zůstat v Česku, peníze také a práci by měli získávat čeští zaměstnanci. I z tohoto důvodu jsme investovali do stavby nové haly, která má za cíl zpracovávat dřevo doma, a tím se stát soběstačnější," uvedla ředitelka. Hala v Jakuli je na pozemku velkém 4500 metrů čtverečních.

Firma měla loni tržby z prodeje výrobků a služeb 308,3 milionu Kč a zisk po zdanění 26,3 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Letos plánuje podobný obrat. Dalšími společnostmi, které do rodinné skupiny patří, jsou Nema Dřevostavby či Nema Construction, ta vyrábí a montuje velké stavby. Na ně se teď Nema víc zaměřuje.

"Vzhledem k tomu, co se děje na trhu ve stavebnictví, tak koncových zákazníků s rodinnými domy ubylo, lidé teď nedosáhnou na hypotéky," řekla ředitelka. Firma tak postavila třeba jahodárnu Vraňany, buduje školky, školy, tělocvičny, úřady. Podílela se i na stavbě resortu Molo Lipno, vyrobila i lávku ke hradu Velešín, před časem také pódium do Borovan. Velkou školku postaví za půl roku. Metr čtvereční dřevostavby na rodinný dům vyjde na 45.000 Kč, u roubenek je cena o pětinu vyšší. Po loňském růstu cen kvůli dražším materiálům letos firma o deset až 15 procent zlevnila.

Na robotických linkách a v devíti výrobních halách v Jílovicích, Olešnici a Jakuli dělá firma střešní konstrukce a prefabrikované panely pro dřevostavby. Zpracovává i cedrové dřevo, na hranoly pro konstrukce roubenek. Za rok zvládne 700 střešních konstrukcí, jak na rodinné domky, tak na veřejné stavby, a 150 dřevostaveb, přepočteno na bungalovy. "Teď máme vizi v modulové výstavbě, vyvinuli jsme modulární bytovku," řekla ředitelka.

Firmu založil její otec Josef Nemrava 1. září 1993. Janeček Nemravová se narodila 2. září 1993. "Když se firma narodí den před vámi, vyrůstáte s ní, je to takový váš čtvrtý sourozenec. Táta vodil bráchy od 11 let do firmy, museli si sami na všechno vydělat brigádou, byli u katru, natírali. To samé já: když jsem na něco chtěla peníze, šla jsem natírat palubky, krovy. Firmu teď vede můj starší bratr, hlavního ekonoma dělá máma," popsala.

Dřevo bere firma hlavně z lesů Novohradských hor. Za každý metr krychlový zpracovaného dřeva vysazuje jeden nový strom, což činí 2200 stromů měsíčně. Energii pro výrobu čerpá kompletně ze slunce, uvádí na webu. Nema také iniciovala obor tesař na učilišti v Trhových Svinech, které ho otevře příští školní rok. Praktická výuka bude ve firmě.