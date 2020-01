Jihočeská ČSSD by ráda měla na kandidátce nezávislé osobnosti

České Budějovice - Jihočeská ČSSD chce mít podle volebního manažera na kandidátce do krajských voleb nezávislé osobnosti. Odmítá ale spolupráci s hnutím Změna, řekl dnes ČTK volební manažer sociálních demokratů pro krajské volby David Šťastný. Reagoval na vyjádření, které ČTK poskytl Jiří Zimola, jenž v pondělí rezignoval na funkci krajského předsedy ČSSD. Uvedl, že jihočeská ČSSD nechce dát na společnou kandidátku s hnutím Změna nezávislé. Když ČSSD neotevře kandidátky nezávislým osobnostem, nepřežije, řekl Zimola.

O podobě kandidátky do krajských voleb bude jihočeská ČSSD rozhodovat 27. ledna na jednání krajského předsednictva a 1. února na krajské konferenci v Českých Budějovicích. Kandidátku povede hejtmanka Ivana Stráská. ČTK to dnes řekl krajský tajemník strany Karel Vrkoč.

Bývalý náměstek českobudějovického primátora Miroslav Joch (ČSSD) dnes ČTK řekl, že Zimola se angažoval v hnutí Změna proto, že se bál, aby ho ústřední grémium z kandidátky nevyškrtlo. Zimola chtěl také kandidátku zatraktivnit, dodal Joch. Zimola ho kritizoval za předchozí volební neúspěch, Joch nyní získal řadu nominací do letošních krajských voleb.

"Máme nezávislé kandidáty, doktory. Neodmítáme osobnosti. Nikdy nikdo neřekl, že se bráníme nezávislým kandidátům. Bráníme se konkurenčnímu hnutí (Změna), které chce zničit ČSSD," řekl Šťastný.

Podle Jocha začali mít členové ČSSD strach, že někteří jejich kolegové ukončí členství v sociální demokracii a rozhodnou se kandidovat za Změnu 2020. Jak uvedl, zakladatelé Změny říkali, že chtějí kandidátku ČSSD zatraktivnit a přitáhnout na ni nezávislé osobnosti a úspěšné starosty.

"Snaha o společnou kandidátku tam byla. Jiří Zimola řekl, že jeden z důvodů je i to, že on osobně má strach, že pražské grémium, celostátní předsednictvo by mohlo mít zase ambici ho z kandidátky vyškrtnout, kdyby kandidoval jako lídr, jako se to stalo ve volbách do Sněmovny," řekl Joch.

Na zasedání krajského předsednictva rezignovali 6. ledna i dva místopředsedové ČSSD Stanislav Mrvka a Jaroslav Kupsa. Hnutí Změna 2020, u jehož založení Zimola byl, půjde do voleb samostatně.

Zimola zváží, zda zůstane členem ČSSD, i to, zda bude kandidovat za Změnu. Někteří členové ČSSD jako hejtmanka Ivana Stráská nebo krajský radní Antonín Krák mají podle Zimoly strach, že by ve volbách přišli o lukrativní místa. Stráská nechtěla pro ČTK jeho slova komentovat. Podle Jocha je to od Zimoly rétorické vyjádření, "aby se ty věci ospravedlnily."

Zimola kritizoval, že Joch by po poslední "katastrofální" volební prohře měl zpytovat svědomí a ne opět kandidovat. Joch ČTK řekl, že jako jednička je navržen za českobudějovický okres, ale krajské předsednictvo se tohoto doporučení nemusí držet. "Jiří Zimola byl úspěšný lídr, v jižních Čechách vyhrál několik voleb a bylo to hlavně díky Jiřímu Zimolovi," řekl Joch.

Zimolovi vadí i to, že nominace na kandidátku mají David Šťastný nebo někdejší náměstek českobudějovického primátora Petr Podhola.