Jihočeši prohráli počtvrté za sebou, po nájezdech podlehli hokejistům Třince 1:2

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic prohráli v utkání 11. extraligového kola s Třincem 1:2 po samostatných nájezdech. Jihočeši si tak připsali čtvrtou porážku v řadě, z toho třikrát neuspěli v prodloužení či nájezdech. Oceláři potřetí za sebou zvítězili a posunuli se v tabulce na čtvrté místo. Nájezdy rozhodl útočník Martin Růžička, jenž se trefil už v základní době a v rozstřelu uspěl dvakrát ze tří pokusů.

Hosté hned po úvodním buly uzavřeli svého soupeře v obranném pásmu, ale gólmana Hrachovinu neohrozili. Po rychlém úniku z levé strany vystřelil nebezpečně až ve třetí minutě Čacho. Domácí tým s debutantem Kondelíkem se střelecky osmělil o dvě minuty později díky pokusu Simona.

Do velké šance se dostal z brejku třinecký Walega, ale Hrachovina byl na místě. Oceláři potom nabídli Jihočechům přesilovku za špatné střídání, ale hráči Motoru si v početní výhodě připravili jen dvě střely z větší vzdálenosti. Před první sirénou vznikl ještě závar před třineckým brankovištěm po Gulašově nápřahu z levého kruhu a hosté rozehráli přesilovku, kterou rozdělila přestávka.

Třinečtí nepotrestali vyloučení Valského, podobně se vedlo i českobudějovickému týmu při trestu Čacha, kdy brankáře Mazance výrazněji ohrozil pouze Ordoš. Domácí zvyšovali útočnou aktivitu. Po přihrávce Simona zblízka nezakončil Valský, bez efektu zůstala i třetí přesilová hra. V dalším průběhu razantně pálil z pravého kruhu Přikryl, ze stejného místa to zkusil i Vráblík.

Po Vráblíkově nahození o zadní mantinel se opřel do odraženého puku Vopelka, ale Mazanec zůstal nepřekonaný. Krátce před druhou sirénou odvedl výbornou práci třinecký Voženílek, jenž se protáhl ze středního pásma, z levé strany ideálně našel Růžičku, který se ocitl za chybujícími obránci a sám před Hrachovinou otevřel skóre.

Ve 45. minutě Kondelík s Beránkem vybojovali puk u zadního mantinelu a druhý jmenovaný z pravé strany překonal Mazance, ale rozhodčí po zhlédnutí videa neuznali gól kvůli postavení Gulaše v brankovišti. V polovině třetí části ukázal veterán Pech, proč je tak cenným hráčem pro Motor. Prokličkoval po ose kluziště a nádherně našel před brankou najíždějícího Valského, který zblízka vyrovnal.

Zakrátko měl šanci také Ordoš po přihrávce Přikryla. V závěru Slezané ubránili vyloučení Draveckého, rozhodnout přesto mohl Pech po přihrávce od Gulaše. Na protější straně Hrachovina zlikvidoval jasnou příležitost Pánika.

Pět sekund před sirénou zamířil na trestnou lavici Ordoš a hosté vstupovali do prodloužení ve čtyřech proti třem. Při obléhání budějovické branky však úspěšní nebyli. Ranou z dálky se potom zkusil prosadit Růžička, zblízka dotírali Pánik s Voženílkem. Zakončit se pokoušel i domácí Harris. Nájezdy rozhodl až v osmé sérii Růžička, který se trefil hned dvakrát a v páté sérii zachránil hosty, když odpověděl na Simonův zásah ze třetí série.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (České Budějovice): "Narazily na sebe dva bojovné týmy, obrany pracovaly dobře. My jsme neměli povedený nástup, Třinec byl jasně lepší v prvních deseti minutách. Potom jsme se zmátořili a zachytili tempo hry. Po neuznaném gólu jsme to nezabalili a dokázali vyrovnat. Bohužel, zbytečný faul před třetí sirénou nás mohl připravit o výsledek. Ubránili jsme to, ale neuspěli v nájezdech. Dali jsme tam jiné hráče než minule, ale nemáme štěstí."

Vladimír Országh (Třinec): "Byl to z obou stran dobrý a bojovný zápas. Hráči si nedarovali ani centimetr volného prostoru. Průběh ukazoval, že nepadne mnoho gólů. Ztratili jsme vedení, ale byly tam další šance. Měl je i Motor. V prodloužení jsme trefili tyčku, štěstí se k nám přiklonilo v nájezdech. Vážíme si dvou bodů. Dobře vím, že v Budějovicích se nevyhrává lehce."

Banes Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 50. Valský (Pech, M. Doudera) - 39. M. Růžička (D. Voženílek), rozhodující sam. nájezd M. Růžička. Rozhodčí: Šír, Obadal - Hlavatý, Axman. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 6072.

České Budějovice: Hrachovina - M. Doudera, Gulaši, Hovorka, Pýcha, Vráblík, Štencel, Štich - F. Přikryl, Harris, Ordoš - Gulaš, Kondelík, M. Beránek - Valský, Pech, D. Simon - Vopelka, M. Hanzl, Chlubna. Trenér: Čihák.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Polášek, Marian Adámek, Nedomlel, Kundrátek - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Kurovský, L. Hudáček, A. Nestrašil - Hrehorčák, P. Vrána, Miloš Roman - Walega, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.