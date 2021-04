Jihlava vyhrála i druhý finálový zápas v Kladně, tentokrát 4:1

Kladno - Hokejisté Jihlavy vyhráli i druhý zápas finále play off první hokejové ligy na ledě Kladna, tentokrát 4:1. Dukla udělala další krok směrem k postupu mezi elitu především díky dobře zvládnuté první třetině, po níž vedla 2:0. Třemi body za gól a dvě nahrávky se blýskl Matěj Pekr. Série se nyní přesune do Jihlavy, kde se odehrají ve středu a ve čtvrtek další dvě utkání.

Sobotním vítězstvím v prodloužení povzbuzení Jihlavští začali lépe a už v páté minutě šli do vedení, když Brízgalu, který dostal přednost před Košarišťanem, prostřelil z kruhu Bukač. Ve 12. minutě pykal Chlubna a v početní výhodě zakončovali nebezpečně Plekanec a po něm Marosz, Žukov si ale s oběma pokusy poradil.

Na začátku 17. minuty chyboval při rozehrávce uvnitř vlastního obranného pásma Jelínek, chybu spoluhráče ale napravil Brízgala, když vychytal Fronka. Jen o chvilku později vypadl domácímu brankáři puk po nepříliš nebezpečném nahození, zmocnil se ho Čachotský, nabil Pekrovi a ten zvýšil. Ještě do přestávky přišly dva velké závary před Žukovem, z nichž ten první vznikl po souhře Jágra s Plekancem, skóre se ale nezměnilo.

Ve druhém dějství domácí hodně přidali, což se odrazilo i na počtu střel mezi tyčky, který pro ně vyzněl drtivým poměrem 25:8. Rytíři se dočkali i snížení, poté co Jelínek zakončením z nulového úhlu nachytal Žukova. Středočeši se pak hnali za vyrovnáním, jenže Jágr zakončil při dorážce z úhlu jen do boční sítě a Račuk nedokázal zblízka překonat Žukova, přestože měl před sebou takřka prázdnou branku.

Pak měli domácí navíc i porci smůly. Ve 39. minutě vypálil Jiránek, Brízgala kotouč vyrazil před sebe přesně do míst, kam se vracel Frye, který si dal nešťastným odrazem vlastní gól. Z téhle rány už se Kladenští nedokázali oklepat. Místo toho ještě přitížil jejich zmaru Havránek, který před polovinou třetího dějství po samostatné akci zaskočil Brízgalu a definitivně zpečetil devátou výhru hráčů Dukly v letošním play off první ligy za sebou.

Hlasy trenérů po zápase:

Jiří Burger (Kladno): "Zápas se mi nehodnotí vůbec dobře Chtěli jsme mít úplně jiný vstup do utkání, než jsme měli. První třetina byla z naší strany špatná; bez pohybu, bez důrazu. Poté, co jsme ve druhé třetině dali šťastný gól na 1:2, tak jsme se zlepšili. Škoda, že jsme nevyrovnali. Tlačili jsme se do útoku, Jihlava čekala na brejky a právě z těch protiútoků to utkání rozhodla. My jsme z toho tlaku nic nevytěžili. Je to samozřejmě velké zklamání, prohráváme 0:2, ale zbraně určitě neskládáme a pojedeme si do Jihlavy pro vítězství."

Viktor Ujčík (Jihlava): "Myslím, že v dnešním zápase jsme předvedli podstatně lepší výkon než v tom včerejším. Kluci nějakým způsobem pochopili, že náš soupeř je z masa a kostí a že je k poražení. Dneska už jsme začali hrát tu hru, kterou jsme chtěli hrát už včera, ale měli jsme moc velký respekt. Ten však není zbytečný, protože Kladno má skvělý tým, který dokáže být nebezpečný v jakékoliv situaci. My máme naštěstí za sebou zeď jménem Maksim Žukov. Dodává klukům velkou sebedůvěru a potřebný klid. Vedeme 2:0, ale víme, že Kladno má obrovskou sílu a ty domácí zápasy budou hrozně těžké."