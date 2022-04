Jihlava poprvé v baráži zvládla přesilovky a slavila první výhru

Jihlava - Hokejisté Jihlavy poprvé v barážové sérii zvládli hru v přesilovkách a poprvé v souboji s Kladnem o extraligu uspěli. V azylu Rytířů v Chomutově Dukla v obou zápasech při vlastní početní výhodě inkasovala a žádnou nevyužila. Doma v třetím duelu zužitkovala dvě přesilovky a navíc se prosadila jednou i při signalizovaném vyloučení.

Hned v úvodu ohrozil Bowa domácí Helt, ale Rytíři Duklu do úvodního náporu nepustili. Sami mohli v 5. minutě otevřít skóre, když se po kombinaci s Jágrem ocitl sám před Žukovem Beran, ale s bekhendovým blafákem neuspěl. Jihlava zatlačila Středočechy při Zikmundově vyloučení. Po Menšíkově přihrávce trefil Helt zblízka Bowa a z dorážky minul. Mezi tyče se nevešla ani Zadražilova teč.

Na druhé straně se po Kubíkově pasu dostal do nadějné pozice na pravém kruhu kapitán Plekanec, jihlavský gólman ale zasáhl. V čase 16:21 se radovala z vedení Dukla. Cachnín vrátil puk za pravý kruh Eliášovi, který trefil protější horní roh branky. Těsně před pauzou měl šanci na vyrovnání Arzamascev.

"Začátek jsme měli dobrý, pak jsme se nechali od Jihlavy pošťuchováním úplně vyvést z tempa. Soustředili jsme se na to a nevěnovali se stoprocentně hokeji. To byly ty chvíle, kdy nám dali góly. Musíme to zítra eliminovat," řekl kladenský útočník Ladislav Zikmund.

Na začátku druhé části se sice šampion první ligy ubránil při Havránkově trestu, ale v pokračujícím tlaku Zikmund přihrál zpoza branky Beranovi, jehož pokus propadl za čáru, odkud Žukov puk vykopl, což potvrdil videozáznam. Za 49 sekund Rytíři stav otočili. Jágr vyjel zpoza branky, u pravé tyče vystřelil bekhendem a z dorážky skóroval Babka.

Ve 26. minutě při signalizovaném vyloučení Dukla vyrovnala a opět se klíčový moment odehrál za brankou. Havránek šikovnou zadovkou našel volného Zadražila, který překonal zblízka Bowa. V čase 28:31 při Kubíkově trestu Jihlava poprvé v sérii využila přesilovku. Po Harkabusově přihrávce se trefil z pozice mezi kruhy Seman.

Ve 34. minutě při Pytlíkově trestu moc nechybělo, ale tým z Vysočiny i ve třetím utkání inkasoval při vlastní přesilovce. Hlava zakončil únik bekhendovým blafákem, ale Žukov sklapnul betony a puk vytěsnil. Domácí naopak z dalšího tlaku početní výhodu využili a Havránek překonal ležícího kladenského gólmana.

V dalším oslabení už hosté odolali a 59 sekund před koncem po Ticháčkově zadovce z levého kruhu snížil Kubík střelou přes stínícího Hlavu. Jihlava si vzala trenérskou výzvu, ale sudí Šír se Sýkorou po dlouhém zkoumání gól uznali. Následoval dvouminutový trest pro domácí a Žukova překonal z dorážky Hlava, po dalším zkoumání videa rozhodčí tentokrát branku nepotvrdili, protože padla po vypršení hrací doby.

"Byl jsem si stoprocentně jistý, protože jsem slyšel zvuk (sirény) a pak teprve padl gól," řekl kouč Jihlavy Viktor Ujčík. Trenér Kladna David Čermák si stěžoval, že si nemohl vzít výzvu. "Protože tady v Jihlavě nefunguje na střídačce signál," prohlásil Čermák.

Ujčík na to také doplatil při zkoumání Kubíkova gólu. "My taky na střídačce nic nemáme. A byla to tam moje chyba. Já jsem viděl ve středním pásmu vysokou hůl. Dal jsem na nějaký instinkt, nevyšlo to a jsem hrozně rád, že to oslabení kluci ubránili," uvedl Ujčík.

Po pauze měl v pokračující přesilovce možnost Kubík. Na druhé straně při signalizovaném trestu Zikmunda neuspěl před Bowem Kowalczyk a v oslabení se Rytíři ubránili. Ve 45. minutě jim po ráně Patrika Čermáka pomohla horní tyčka.

U této situace také Ujčík zvažoval další výzvu. "Jsme spojení telefonem s naším videokoučem nahoře a nějakým způsobem jsme to komunikovali. Mysleli jsme, že byl gól, naštěstí byla pauza, dohledal to a řekl, že ne," dodal Ujčík.

Kladno nevyužilo přesilovku po faulu Žukova a navíc měl v oslabení ještě možnost Menšík, který potom v 55. minutě řešil přečíslení individuálně a ztroskotal na Bowovi. V závěrečné power play pečetil výsledek po Havránkově přihrávce do prázdné branky Čachotský.

"Pro nás se nic nemění, chceme udržet extraligu a jdeme do dalšího zápasu, jako by se to nestalo. Věřím, že zítra vyhrajeme," dodal Zikmund.

Hlasy trenérů po 3. utkání baráže

Viktor Ujčík (Jihlava): "Konečně jsme dali gól z přesilovky. A hezký, nebyl nějaký náhodný. To nám vlilo trošku energie do žil, protože jsme se konečně v této činnosti prosadili. Skvělé jihlavské publikum nám dodalo spoustu energie i odvahy hrát tvrdý hokej. Bojovností, pohybem a odhodlaností jsme si to vítězství zasloužili. Zranění Josefa Skořepy byla velká ztráta. Jarda Jágr mi u střídačky říkal, že je voda za oběma bránami a je potřeba, aby se to na chvilku nějakým způsobem pozastavilo. Já jsem říkal, že s tím problém nemám, ale je to věc rozhodčích, kteří by měli být kompetentní, aby poznali, jestli je tam voda, nebo není. Jestliže to pustili do hry, tak to asi tak hrozné nebylo, ale já jsem tam nebyl, tak to nemůžu posoudit. Od nás mi nikdo nic nehlásil. My jsme zvyklí hrát na vodě, když je v Jihlavě teplo."

David Čermák (Kladno): "Dnes rozhodlo, že nám chyběl pohyb. Tím pádem jsme si nevytvářeli šance. Jihlava potom dostala přesilovky, které využila. To byl rozdíl oproti zápasům v Chomutově. To dnes rozhodlo. Voda za brankami? To jsme snad viděli, že jel obránce za bránou a zůstal tam puk ve vodě. Jestli to nevidí, tak to nevidí. Rozhodčí se s námi nebavili."

HC Dukla Jihlava - Rytíři Kladno 5:3 (1:0, 3:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Eliáš (Cachnín, Menšík), 26. M. Zadražil (T. Havránek), 29. F. Seman (T. Harkabus, L. Mareš), 34. T. Havránek (Helt, M. Zadražil), 60. Čachotský (T. Havránek) - 23. M. Beran (Melka, Zikmund), 24. Babka (Jágr), 40. Kubík (Ticháček). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:0. Diváci: 5134. Stav série: 1:2.

Sestavy:

Jihlava: Žukov - L. Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Eliáš, Kowalczyk, Valenta - T. Havránek, Skořepa, Čachotský - Helt, M. Zadražil, T. Harkabus - V. Brož, Menšík, F. Seman - P. Čermák, M. Juda, Cachnín. Trenér: Ujčík.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Ticháček, Baránek, Arzamascev, od 41. navíc J. Suchánek - Hlava, Plekanec, Kubík - Pytlík, Zikmund, Melka - Jágr, M. Indrák, M. Beran - Babka, M. Filip, O. Machala. Trenér: D. Čermák.