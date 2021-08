Jezdci Příhodovi patří po cross country na OH 36. místo, Trunda je 47.

Tokio - Český reprezentant v jezdecké všestrannosti Miloslav Příhoda obdržel v disciplíně cross country s valachem Ferreolusem 30,60 trestného bodu a klesl v olympijském závodě o jednu příčku na 36. místo. Na kontě má 64,40 bodu. Miroslav Trunda dostal s klisnou Shutterflyke dalších 66 bodů a s celkovým ziskem 112,10 je sedmačtyřicátý ze 49 zbývajících jezdců. Program uzavře pondělní parkur, po němž postoupí 25 olympioniků do finále.

Jednatřicetiletý Příhoda, který svůj debut na hrách zahájil 35. místem v drezuře, dojel druhou soutěžní disciplínu v čase 8:34, tedy více než tři čtvrtě minuty po limitu. Další trestné body získal za kontakt koně s překážkou. Pomalejší čas měl i Trunda, jehož klisna Shutterflyke odmítla jednu překážku přeskočit a dostala trest za neposlušnost. Trunda tak zůstává na chvostu závodního pole.

Po dvou disciplínách vede Brit Oliver Townend s koněm Ballaghmor Class. V čele průběžného pořadí vystřídal obhájce pět let starého prvenství Němce Michaela Junga, jemuž se terénní jízda nepovedla. S celkovým počtem 32,10 trestného bodu se propadl na 10. místo a zkomplikoval si šanci na čtvrté olympijské zlato.

Z českých jezdců se do olympijských her zapojí v úterý také Aleš Opatrný, Anna Kellnerová a Kamil Papoušek, kteří budou startovat v parkuru. O tři dny později je na programu týmová soutěž, do níž reprezentační výběr zasáhne po 85 letech.

Jezdectví - všestrannost:

Pořadí po 2. disciplíně (cross country):

1. Townend (Brit./kůň Ballaghmor Class) 23,60, ...36. Příhoda (ČR/Ferreolus Lat) 64,40, 47. Trunda (ČR/Shutterflyke) 112,10.